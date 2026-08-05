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Počela vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka: Na dnevnom redu kredit od 18 miliona KM

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 09:48

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Ванредна сједница Скупштине Града Бањалука
Foto: ATV

U Banjaluci je danas počela vanredna sjednica Skupštine grada, na kojoj će se odbornici izjasniti o nekoliko ključnih odluka za funkcionisanje grada.

Na predloženom dnevnom redu nalaze se tri važne tačke: Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada u iznosu od 18 miliona KM, Prijedlog odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama, te Prijedlog odluke o plaćanju komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate.

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Prema obrazloženju odluke o zaduženju, grad planira da zajam od 18 miliona KM realizuje kroz jedan ili više kreditnih sporazuma sa komercijalnim bankama. Sredstva su, kako je precizirano, namijenjena za finansiranje kapitalnih investicija. Kredit se uzima po fiksnoj kamatnoj stopi od maksimalno osam odsto, sa rokom otplate do 15 godina i grejs periodom od godinu dana.

Treća tačka dnevnog reda se odnosi na objedinjavanje naplate svih komunalnih usluga koje bi, prema ranijoj najavi gradonačelnika, trebalo da bude povjereno Zavodu za izgradnju Banjaluka (ZIBL).

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sjednica

Skupština grada Banjaluka

Dnevni red sjednice

Banjaluka

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