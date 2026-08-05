Zeljković: Da li Stanivuković više ne želi da obavlja funkciju gradonačelnika?

Sam gradonačelnik i Gradska uprava se ponašaju prema budžetu kao da je to švedski sto - dođu, uzmu ono što njima odgovara, a ostalo ostave po strani, rekao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković za ATV.

Zeljković je podsjetio da, iako upravo gradonačelnik snosi najveću odgovornost za sve što se dešava u gradu, najmanje ga je bilo u Banjaluci, te postavio pitanje da li Stanivuković možda ne želi više da obavlja funkciju gradonačelnika.

"Gradonačelnik je taj koji snosi najveću odgovornost za sve što se dešava u gradu, i kada je nešto lijepo i dobro, a svakako kada postoje određeni problemi. Međutim, imali ste slučaj da unazad pola godine gradonačelnika nije bilo u samoj Banjaluci. Više smo ga mogli vidjeti u nekim drugim dijelovima Republike Srpske nego u Banjaluci, što pokazuje da on možda više ne želi da obavlja tu funkciju ili šta već, to je njegova stvar. Ali evo, na žalost, Banjaluka se guši u problemima, a konkretnih rješenja nema", istakao je Zeljković.

Govoreći o današnjoj sjednici, Zeljković je rekao da će ona pokazati da su bili u pravu da se parking ne naplaćuje, dodajući da je Grad od same naplate parkinga mogao izbjeći znatan dio zaduženja i finansirati izgradnju vrtića.

"Građani nisu bili dužni u prethodnom periodu da plaćaju parking. Ali danas imamo upravo tu odluku o naplati parkinga. Ako gradonačelnik preuzme odgovornost i kaže da je novi pravilnik urađen u skladu sa zakonom, odredbama i uputstvima koje je Ustavni sud Republike Srpske naložio, i ako on preuzme odgovornost za to, mi ćemo prihvatiti odluku", kazao je Zeljković.

Dok pojedini dijelovi grada i dalje imaju probleme sa vodosnabdijevanjem, na dnevnom redu su: novo kreditno zaduženje od 18 miliona KM, naplata parkinga i objedinjena naplata komunalnih usluga. Da li su to prioriteti Banjaluke i šta možemo očekivati od rasprave?

"Postoji zaista 100 problema koji su ljudima osnovni uslov za život. Samo 500 metara od centra grada u naselje Pobrđe – ljudi nemaju kanalizaciju i kada dođu zimski dani i budu velike padavine, situacija je užasna, nevjerovatna za 21. vijek. Mi konstantno upozoravamo da su to problemi koji treba da se riješe. S druge strane, Grad funkcioniše tako da postoje gradonačelnik i Gradska uprava s jedne strane, a s druge Skupština grada. Ali Skupština grada je protočni bojler svega onoga što se dešava u gradu. Skupština ne može ni na koji način da utiče na to šta će da radi Gradska uprava i sam gradonačelnik", istakao je Zeljković.

Podsjetio je i na period kada je usvajan budžet grada, kada su obezbijeđena sredstva da se izjednače subvencije za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće, a da to Grad ne realizuje.

"Zašto ne realizuje? To je pitanje za njih. Isto kao što je bio slučaj sa nizom infrastrukturnih projekata koji nisu realizovani, Grad to ne uradi i to je suština problema", jasan je Zeljković.