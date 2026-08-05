Logo

Zeljković: Da li Stanivuković više ne želi da obavlja funkciju gradonačelnika?

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 08:27

Komentari:

12
одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић
Foto: ATV

Sam gradonačelnik i Gradska uprava se ponašaju prema budžetu kao da je to švedski sto - dođu, uzmu ono što njima odgovara, a ostalo ostave po strani, rekao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković za ATV.

Zeljković je podsjetio da, iako upravo gradonačelnik snosi najveću odgovornost za sve što se dešava u gradu, najmanje ga je bilo u Banjaluci, te postavio pitanje da li Stanivuković možda ne želi više da obavlja funkciju gradonačelnika.

"Gradonačelnik je taj koji snosi najveću odgovornost za sve što se dešava u gradu, i kada je nešto lijepo i dobro, a svakako kada postoje određeni problemi. Međutim, imali ste slučaj da unazad pola godine gradonačelnika nije bilo u samoj Banjaluci. Više smo ga mogli vidjeti u nekim drugim dijelovima Republike Srpske nego u Banjaluci, što pokazuje da on možda više ne želi da obavlja tu funkciju ili šta već, to je njegova stvar. Ali evo, na žalost, Banjaluka se guši u problemima, a konkretnih rješenja nema", istakao je Zeljković.

Govoreći o današnjoj sjednici, Zeljković je rekao da će ona pokazati da su bili u pravu da se parking ne naplaćuje, dodajući da je Grad od same naplate parkinga mogao izbjeći znatan dio zaduženja i finansirati izgradnju vrtića.

"Građani nisu bili dužni u prethodnom periodu da plaćaju parking. Ali danas imamo upravo tu odluku o naplati parkinga. Ako gradonačelnik preuzme odgovornost i kaže da je novi pravilnik urađen u skladu sa zakonom, odredbama i uputstvima koje je Ustavni sud Republike Srpske naložio, i ako on preuzme odgovornost za to, mi ćemo prihvatiti odluku", kazao je Zeljković.

Dok pojedini dijelovi grada i dalje imaju probleme sa vodosnabdijevanjem, na dnevnom redu su: novo kreditno zaduženje od 18 miliona KM, naplata parkinga i objedinjena naplata komunalnih usluga. Da li su to prioriteti Banjaluke i šta možemo očekivati od rasprave?

"Postoji zaista 100 problema koji su ljudima osnovni uslov za život. Samo 500 metara od centra grada u naselje Pobrđe – ljudi nemaju kanalizaciju i kada dođu zimski dani i budu velike padavine, situacija je užasna, nevjerovatna za 21. vijek. Mi konstantno upozoravamo da su to problemi koji treba da se riješe. S druge strane, Grad funkcioniše tako da postoje gradonačelnik i Gradska uprava s jedne strane, a s druge Skupština grada. Ali Skupština grada je protočni bojler svega onoga što se dešava u gradu. Skupština ne može ni na koji način da utiče na to šta će da radi Gradska uprava i sam gradonačelnik", istakao je Zeljković.

Podsjetio je i na period kada je usvajan budžet grada, kada su obezbijeđena sredstva da se izjednače subvencije za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće, a da to Grad ne realizuje.

"Zašto ne realizuje? To je pitanje za njih. Isto kao što je bio slučaj sa nizom infrastrukturnih projekata koji nisu realizovani, Grad to ne uradi i to je suština problema", jasan je Zeljković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Gradska uprava Banjaluka

Branislav Zeljković

Draško Stanivuković

Skupština grada

Komentari (12)

Pročitajte više

Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Svijet

Munje ubile 14 ljudi

5 h

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Društvo

UKC Srpske: Građani, ne nasjedajte na laži na društvenim mrežama

5 h

1
Ауто брзо вози на путу.

Društvo

Vozači, oprez: AMS Srpske poslao upozorenje

5 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Prebilovcima: Selo koje živi, iako su mu dželati namijenili zatiranje

5 h

0

Više iz rubrike

Геронтолошки центар Бањалука

Banja Luka

Tri nova slučaja šuge u Banjaluci

17 h

1
Чесма је јавни или приватни извор воде који је архитектонски уређен како би омогућио лак и хигијенски приступ питка води.

Banja Luka

Dragočaj peti dan bez vode

18 h

1
Промјене у објектима бањалучке Господске улице

Banja Luka

Promjene u objektima banjalučke Gospodske ulice

23 h

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Banja Luka

Preminuo Milovan Grbić (105), jedan od najstarijih Banjalučana

1 d

0

  • Najnovije

13

30

Za krov na centralnom vrtiću u Prijedoru 183.000 KM

13

28

Nevrijeme na pomolu: Stiže led, pa novi preokret

13

20

Državljanin BiH pokušao u Hrvatsku unijeti hrpu para pa žestoko kažnjen

13

17

Srbin koji je umalo ispao iz aviona tuži tri kompanije

13

02

Putin imenovao novog komandanta unutrašnjeg fronta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima