Tri nova slučaja šuge u Banjaluci

Tri nova slučaja šuge u Gerontološkom centru u Banjaluci. Iz Centra poručuju da je sve pod kontrolom i da nema razloga za strah. S obzirom na to da se radi o izrazito zaraznom oboljenju, postupaju po svim propisanim preporukama.

"Mi u skladu sa tim preporukama se i ponašamo. Posjetio nas je HES u zdravstvena inspekcija. Utvrdili su da se sve radi po propisima i da je higijena na visokom nivou. Naravno, korisnici koji su pod tretmanom su u izolaciji, oni koji su bili u neposrednom kontaktu sa zaraženim. Mislimo da nema potrebe za panikom ili nekim alarmantnim stanjem", rekao je Dejan Lolić, direktor Gerontološkog centra u Banjaluci.

Ne radi se samo o tri izdvojena slučaja, poručuju dermatolozi. Ovo je često oboljenje u Banjaluci, a globalno zahvata 2% populacije.

"To nije oboljenje koje bi se trebalo povezivati isključivo sa lošom higijenom. Ne mora značiti da od šuge obole pacijenti koji vode lošu higijenu. Ta bolest s eprenosi direktnim kontaktom, kože od kožu, u rijeđim slučajevima. Može se prenijeti i kontaktom kože od zaraženu površinu, preko posteljine ili odjeće. Međutim, mnogo manje, jer taj parazit živi pod kožom", rekla je Jelena Petković Dabić, dermatovenerolog.

Nekada osoba može biti zaražena šugom bez da ima ijedan simptom, a da u isto vrijeme zarazi druge osobe.

Nepodnošljiv svrab, posebno tokom noći, jedan je od najsigurnijih simptoma šuge. Iako bolest nije opasna po život, bez pravovremenog liječenja može se lako prenijeti na ostale ukućane i bliske kontakte

Pored noćnog svraba, javlja se i crveni osip u dnu stomaka, bokovima, između prstiju, preponama i u pazušnoj jami. Ljekari savjetuju da ukoliko građani primjete neke od simptoma da se hitno jave ljekaru kako bi dobili potrebnu terapiju. Liječenje traje oko dvije sedmice, a simptomi mogu trajati do četiri sedmice. Terapiju moraju primiti i svi članovi domaćinstva.