Objavljujemo video sprovođenja: Aleksandar Nikolić u Tužilaštvu

Aleksandar Nikolić, osumnjičeni za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

”Nikolić je osumnjičen da je učestvovao u pomaganju i planiranju napada na Dabića”, kaže izvor ATV-a.

Davor Dabić ranjen je sinoć ispred zgrade u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu. Napadač, koji je nosio kačket na glavi, prišao je i prema njemu ispalio osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem. Nakon toga je pobjegao i policija intenzivno radi na njegovom identifikovanju. Dabić je pogođen hicem u glavu i petu i nakon ukazane pomoći u Bolnici ”Srbija” prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan.

Pogledajte trenutak sprovođenja: