Logo

Objavljujemo video sprovođenja: Aleksandar Nikolić u Tužilaštvu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 20:33

Komentari:

0
Објављујемо видео спровођења: Александар Николић у Тужилаштву
Foto: ATV

Aleksandar Nikolić, osumnjičeni za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

”Nikolić je osumnjičen da je učestvovao u pomaganju i planiranju napada na Dabića”, kaže izvor ATV-a.

Davor Dabić ranjen je sinoć ispred zgrade u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu. Napadač, koji je nosio kačket na glavi, prišao je i prema njemu ispalio osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem. Nakon toga je pobjegao i policija intenzivno radi na njegovom identifikovanju. Dabić je pogođen hicem u glavu i petu i nakon ukazane pomoći u Bolnici ”Srbija” prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan.

Pogledajte trenutak sprovođenja:

Nova pucnjava u Lukavici, ranjen Davor Dabić

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Nikolić

Istočno Sarajevo

OJT Istočno Sarajevo

sprovođenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хапшење Александра Николића

Hronika

Uhapšen Aleksandar Nikolić: Osumnjičen za pomaganje u pokušaju ubistva Davora Dabića

2 h

0
Тешка несрећа код Прњавора: Повријеђен мотоциклиста, обустављен саобраћај

Hronika

Teška nesreća kod Prnjavora: Povrijeđen motociklista, obustavljen saobraćaj

8 h

0
Тешка саобраћајна несрећа код Живиница.

Hronika

Motociklista zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

8 h

0
Дарко Елез, Ђорђе Ждрале пуцњава Источно Сарајево

Hronika

Pucnjave u Lukavici su posljedica sukoba Eleza i Ždrale, evo kako je sve počelo

8 h

1

  • Najnovije

22

56

Kucanje po lubenici ne otkriva da li je zrela?

22

50

Uspješno obezbijeđen javni skup u Mrkonjić Gradu

22

49

Teretni saobraćaj gotovo obustavljen zbog niskog vodostaja Dunava

22

47

Zvezda poklekla u Mađarskoj, Hapoel ima gol prednosti pred revanš

22

44

Šta se dogodilo prije izumiranja dinosaurusa: Naučnici dali pretpostavku o vatrenim olujama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima