Kakav govor Kneževića: Vlada Crne Gore je počinila bratoubistvo!

"Danas bih bio najponosniji da u ovom svom obraćanju mogu da se obratim i crnogorskim predstavnicima Vlade Milojka Spajića kojima je bilo mjesto ovdje na sjećanju na pogrom srpskog naroda, etničkog čišćenja i genocida koji smo preživjeli dva puta u jednom vijeku. Bio bih najsrećniji da pored svetih grbova Srbije i Republike Srpske bude i naš crnogorski sa kojim smo zajedno sa braćom Srbima iz Srbije i Republike Srpske otkad je svijeta i vijeka bili u svakoj pobjedi i svakom porazu", rekao je Knežević i nastavio:

"Nažalost, zvanična Crna Gora odlučila je da svoju zastavu i svoj barjak odnese sutra u Zagreb i da je stavi pored šahovnica i tako još jedanput zabode nož u bratsko srce i bratska leđa i srpskom narodu i Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Mi kao Srbi iz Crne Gore ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama raznih vlada u 21. vijeku. Toliko su izdali našu istoriju da je dosta za sve naše mrtve, žive i Srbe koji će se roditi u Crnoj Gori. Priznali su 2008. godine srce Srbije, našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. Četiri puta su nas proglasili za genocidni narod. Svaki put su u međunarodnim institucijama glasali da nam se otmu Visoki Dečani, Pećka patrijaršija, Prizrenska bogoslovija, da nam se otmu mošti naših svetaca i daju Aljbinu Kurtiju, jer je tako naredio iz Brisela", rekao je Knežević.

On poručuje da prisutni Srbi iz Crne Gore u Mrkonjiću predstavljaju iskonsku Njegoševu Crnu Goru i svijetlih vojnika i ratnika koji se nisu stidjeli da kažu da su Srbi i koji su bili spremni da sa imenom pravoslavne vjere ginu svugdje gdje su Srbi bili u ropstvu.

"A sutra, u "lijepoj njihovoj", biće predstavnici Crne Gore koja personifikuje Sekulu Drljovića, NDH zločine i projekat crvene Hrvatske od kojega se ni danas nije odustalo u Crnoj Gori. Ja nisam ni svetac, ni čovjek koji je sišao sa freske, zato nisam ni dostojan da citiram gospoda Isusa Hrista koji je kada je bio razapet rekao - oprosti im oče, ne znaju šta čine. Ovi naši sutra odlično znaju šta čine. Slušaju Tompsona nad kolonama 250.000 prognanih Srba, igraju na zgarištima 20.000 spaljenih srpskih kuća i igraju na grobnicama bezimenim i zatravljenim za 2.000 Srba koje i dan danas traže. Oni sutra ponovo masakriraju Vukašina iz Sklepaca, ali i ubijaju na Petrovačkoj cesti i šalju nam poruku da se istorija ponavlja", rekao je Knežević.

On knjige postanja, svi pominju Kaina, a niko ne pominje Avelja, podsjeća Knežević.

"Svi spominju da je najveći grijeh bratoubistvo. 2000 godina kasnije, Srbija, srpski narod i Republika Srpska trpi još jedno bratoubistvo od kainskim znakom označene vlade Milojka Spajića. Ne želim da vam se izvinjavam zbog onih koji su izdali svega čega su se dotakli, uvjeren sam da će ih kazniti narod. Izdaja se ne može oprostiti onome koji bratu zabija nož u leđa po stoti put i kaže da to tako treba, da ga manje boli".

On podsjeća da u Crnoj Gori živi 33 odsto Srba.

"I treba svi da znaju da ko želi da sa Srbijom i Republikom Srpskom bude u miru, biće u miru i sa 33 odsto Srba u Crnoj Gori. Ko želi da bude u ratu i zabada nož Srbiji i Republici Srpskoj, moraće da računa i na otpor 33 odsto Srba u Crnoj Gori. Nisu nas napravili zapadni ambasadori, nismo izašli iz briselskih epruveta, mi smo nastali na svetosavskom i kosovskom zavjeru, vjerni svetoj kanonskoj i nedjeljivoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i naš vrhovni poglavar je patrijarh Porfirije", kaže Knežević i dodaje:

"Zato, nemojte da vas čudi ova kriza identiteta i izdaja koja je zadesila crnogorsku veleizdajničku vladu, jer je viđena i u Italiji. Pa je premijerka Meloni odlučila da nas stavi na preliminarnu listu za doček migranata iz čitavog svijeta. Kada malo bolje razmislim, bila je u pravu. Uvjeren sam da bi bilo koji Pakistanac i Marokanac bolje štitio interese Crne Gore i bio bolji ministar nego ovi danas".

Knežević kaže da danas mogu da nas vide naši slavni junaci, ili bi nas se odrekli ili bi digli jatagane. Na kraju je završio:

"Kao što kaza Njegoš: "Na groblju će izniknuti cvijeće, voskrsenja ne biva bez smrti. Rađaju se novi Srbi, ljuti ko krajiška guja". Upamtite dobro dušmani, nikad više bljesak i oluja".