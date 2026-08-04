Fudbaleri Sloge spremni za početak premijerligaške sezone

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Prometno je bilo na dobojskim „Lukama“ u oba pravca tokom ljeta. Došlo je do promjena u svim klupskim strukturama, a trenerska palica dopala je ruku Perice Ognjenovića koji se s prvim danom svog mandata krenuo da stvara tim kojem će prevashodni cilj biti opstanak u premijerligaškom društvu.

Glavni dio priprema ekipa Sloge odradila je na Zlatiboru, a po povratku u Doboj, Ognjenović sumira urađeno.

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