Logo

UEFA se sprema za pravnu akciju protiv Infantina

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 15:49

Komentari:

0
Предсједник ФИФА Ђани Инфантино гестикулира док стиже на жријебање за Свјетско првенство у фудбалу 2026. у Кенеди центру у Вашингтону, у петак, 5. децембра 2025.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

UEFA povećava mogućnost pravnih akcija protiv predsjednika FIFA Đanija Infantina zbog plana prodaje Svjetskog prvenstva i upozoravaju ga da ne uništava dokumenta koja se tiču ovog kontroverznog prijedloga.

UEFA je takođe obavijestila Džošua Kušnera, Grega Mafeja, Džej-Pi Morgan i Open ekonomiks da razmišlja o pokretanju pravnog postupka zbog povezanosti sa kontroverznim prijedlogom Infantina.

Medijska kuća ESPN je imala uvid u pismo poslato Infantinu i formalni zahtjev za zaustavljanje uništavanja dokaza koji će se koristiti za moguću pravnu akciju.

Infantino je predložio stvaranje 20 milijardi vrijedne kompanije koja će organizaciju Svjetskog prvenstva voditi sa privatnim investitorima, ali je povukao prijedlog nakon burnih reakcija kontinentalnih fudbalskih asocijacija predvođenih evropskom krovnom organizacijom UEFA.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Đani Infantino

FIFA

UEFA

tužba

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ђани Инфантино

Fudbal

Fudbalski savez Srbije udario na Đanija Infantina

3 h

0
Борац сазнао потенцијалне противнике у плеј-офу Конференцијске лиге

Fudbal

Borac saznao potencijalne protivnike u plej-ofu Konferencijske lige

6 h

0
Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

Fudbal

Real Madrid zarađuje nevjerovatne cifre od akademije

21 h

0
Душан Влаховић је и даље без клуба

Fudbal

Dušan Vlahović je i dalje bez kluba

22 h

0

  • Najnovije

17

36

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

17

32

U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

17

31

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

17

28

Ključ dužeg života: Zašto naučnici sada preporučuju smanjen unos proteina

17

28

Rumunija podigla vojsku zbog ekstremno niskog nivoa Dunava: Minirana stijena u rijeci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima