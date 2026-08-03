UEFA se sprema za pravnu akciju protiv Infantina

UEFA povećava mogućnost pravnih akcija protiv predsjednika FIFA Đanija Infantina zbog plana prodaje Svjetskog prvenstva i upozoravaju ga da ne uništava dokumenta koja se tiču ovog kontroverznog prijedloga.

UEFA je takođe obavijestila Džošua Kušnera, Grega Mafeja, Džej-Pi Morgan i Open ekonomiks da razmišlja o pokretanju pravnog postupka zbog povezanosti sa kontroverznim prijedlogom Infantina.

Medijska kuća ESPN je imala uvid u pismo poslato Infantinu i formalni zahtjev za zaustavljanje uništavanja dokaza koji će se koristiti za moguću pravnu akciju.

Infantino je predložio stvaranje 20 milijardi vrijedne kompanije koja će organizaciju Svjetskog prvenstva voditi sa privatnim investitorima, ali je povukao prijedlog nakon burnih reakcija kontinentalnih fudbalskih asocijacija predvođenih evropskom krovnom organizacijom UEFA.