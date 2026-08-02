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Dušan Vlahović je i dalje bez kluba

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 18:56

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Душан Влаховић је и даље без клуба
Foto: Tanjug

Srpski napadač Dušan Vlahović je i dalje bez kluba, pošto mu je ugovor sa Juventusom istekao na kraju sezone. Iako su prije nekoliko ned‌jelja izvori iz Italije nagovijestili njegov ostanak pod izmijenjenim uslovima, katalonski "Sport" tvrdi da Srbin čeka samo jednu ponudu.

Navodno, Vlahović od početka želi da pređe u Barselonu, samo čeka da se poklope sve kockice. Tamo bi došao kao zamjena za Roberta Levandovskog, ali Hansi Flik ima i prvu opciju - Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida.

Od kraja prošle sezone samo su se smjenjivali zainteresovani za angažman srpskog golgetera, ali je najkonkretniji bio Bešiktaš. On nudi i uslove koje će Dušan teško dobiti negd‌je drugd‌je.

U pitanju je ugovor vrijedan 8.000.000 evra po godini za dvogodišnji ugovor i 5.000.000 bonus za potpis. Kako se moglo čuti u Italiji, Dušan nije zainteresovan za prelazak u Tursku, ali izgleda da će mu na kraju samo ta opcija i ostati.

U moru spekulacija u posljednje vrijeme spominjao se i Real Madrid i Mančester junajted, ali te priče su ubrzo utihnule. Osim ovih velikana jedno vrijeme i Atletiko Madrid "opipavao teren", dok su se raspitivali i drugi premijerligaši...

(Mondo.ba)

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