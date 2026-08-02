Real Madrid se oglasio nakon povlačenja FIFA i poslao oštru poruku

Real Madrid pozdravio je odluku FIFA-e da odustane od prodaje dijela komercijalnih prava svojih takmičenja privatnim investitorima.

Iz madridskog kluba poručili su da je povlačenje prijedloga dobra vijest za fudbal, njegove institucije i milione navijača širom svijeta.

Klubovi ne smiju snositi sav rizik

Real je posebno zahvalio UEFA-i, konfederacijama, nacionalnim savezima i drugim institucijama koje su se usprotivile projektu i zajedničkim pritiskom natjerale FIFA-u na povlačenje.

Madridski velikan naglašava da su klubovi temelj reprezentativnog fudbala jer pronalaze, razvijaju i plaćaju igrače koji kasnije nastupaju na Svjetskom prvenstvu.

"Neprihvatljivo je prisvajati buduće prihode fudbala bez preuzimanja troškova i rizika koji te prihode stvaraju", poručili su iz Reala.

U klubu smatraju da Svjetsko prvenstvo predstavlja javno dobro koje pripada državama, navijačima i cijelom društvu, zbog čega ne smije biti svedeno na finansijski proizvod namijenjen zaradi manjeg broja investitora.

Poređenje s poslom La Lige

Real je povukao paralelu s ranijom odlukom La Lige da privatnom fondu CVC ustupi dio budućih prihoda od televizijskih prava klubova na period od 50 godina.

Madridski klub tada nije učestvovao u tom poslu, a sada je ponovio da se prihodi klubova ne smiju decenijama unaprijed opterećivati dok oni istovremeno snose sve troškove i poslovne rizike.

Real Madrid zaključio je da se model koji je FIFA sada povukla više nikada ne bi smio pojaviti ni u španskom ni u međunarodnom fudbalu.