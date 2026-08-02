Nezaposlenost u junu smanjena u Srpskoj i Brčko distriktu, povećana u FBiH

Broj nezaposlenih u Republici Srpskoj tokom juna smanjen je za 335 osoba, odnosno 0,69 odsto, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Istovremeno, u Brčko distriktu BiH evidentirana je 31 nezaposlena osoba manje, što predstavlja pad od 0,27 odsto. Za razliku od ovih pokazatelja, na evidencijama službi za zapošljavanje FBiH bilo je 531 lice više nego mjesec ranije.

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.6.2026. godine je sljedeća:

NKV 88.358 ili 28,92%

PKV-NSS 3.819 ili 1,25%

KV 96.063 ili 31,44%

VKV 522 ili 0,17%

SSS 87.817 ili 28,75%

VŠS 4.510 ili 1,48%

VSS 24.411 ili 7,99%

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 1.235.000 i 159.000 nezaposlenih osoba. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za I kvartal 2026. godine iznosila je 11,4%. Evidentan je i veći obrt u broju radne snage zbog odlaska na sezonske poslove.

"Veći broj lica je ovdje prisutan na našim prostorima zbog potrošnje od strane privrednih lica i ta potražnja je stvarno u ovom ljetnjem periodu povećana. Malo se ističe, naravno uvijek, da kažemo pored standardne - građevinskog sektora, koji uvijek vapi za radnom snagom - u ljetnom periodu naravno da se ističe veća potražnja u samom ugostiteljskom sektoru", kaže Mladen Vrećo, rukovodilac filijale Banjaluka Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

U junu 2026. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.208 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 831 žena. Dugoročna demografska slika nije najsvjetlija, upozoravaju poslodavci Srpske.

"Ne možete povećati broj radnika kad ih nemate i sad evo u Republici Srpskoj imamo 2-3 hiljade stranih radnika i očito je da će se njihov broj povećavati. Demografija je takva da i u idućih par godina moramo očekivati produbljivanje problema jer čini mi se da oko 13-15 hiljada ljudi ide u penziju svake godine, a iz škola i fakulteta nam dolazi na tržište radne snage oko 9 hiljada", kaže Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Generalno, na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH na kraju juna bilo je 305 500 lica i u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba veći je za 165, a manji za 11 427 lica u odnosu na isti mjesec 2025.