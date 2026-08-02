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Dodik: Ostajemo posvećeni našim zajedničkim interesima i našem narodu

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 17:35

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Додик: Остајемо посвећени нашим заједничким интересима и нашем народу
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik poručio je da su Srbija i Republika Srpska uz svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi.

"Drvar nije zaboravljen. Drvar radi. Drvar ima budućnost. Nove investicije za bolji život - to je naša politika. Poštovanje radnicima `Jumka`, zahvalnost lokalnom rukovodstvu i jasan signal: ostajemo uz Drvar", poručio je Dodik.

Dodik, koji je danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetio fabriku "Jumko" u Drvaru, istakao je da razgovarano o stvarnom životu ljudi - o radnim mjestima, proizvodnji i budućnosti jednog kraja koji zaslužuje da se razvija i sačuva svoje srpsko ime i budućnost.

"Zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem potvrđujemo ono što Drvar već zna - Srbija i Republika Srpska stoje uz svoj narod. Nastavljamo put investicija, podrške lokalnoj privredi i projekata koji mijenjaju svakodnevicu - od likvidnosti i infrastrukture do novih prilika za radnike i porodice", naveo je Dodik na "Iksu".

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Milorad Dodik

Drvar

Aleksandar Vučić

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