Dodik: Ostajemo posvećeni našim zajedničkim interesima i našem narodu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik poručio je da su Srbija i Republika Srpska uz svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi.
"Drvar nije zaboravljen. Drvar radi. Drvar ima budućnost. Nove investicije za bolji život - to je naša politika. Poštovanje radnicima `Jumka`, zahvalnost lokalnom rukovodstvu i jasan signal: ostajemo uz Drvar", poručio je Dodik.
Dodik, koji je danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetio fabriku "Jumko" u Drvaru, istakao je da razgovarano o stvarnom životu ljudi - o radnim mjestima, proizvodnji i budućnosti jednog kraja koji zaslužuje da se razvija i sačuva svoje srpsko ime i budućnost.
"Zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem potvrđujemo ono što Drvar već zna - Srbija i Republika Srpska stoje uz svoj narod. Nastavljamo put investicija, podrške lokalnoj privredi i projekata koji mijenjaju svakodnevicu - od likvidnosti i infrastrukture do novih prilika za radnike i porodice", naveo je Dodik na "Iksu".
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