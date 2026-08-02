"Srpska će obezbijediti miliona KM za tržni centar u Drvaru"

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska obezbijediti milion KM za izgradnju tržnog centra u Drvaru, te istakao da Srpska i Srbija zajednički djeluju kada je riječ o pomoći Srbima u Federaciji BiH.

"Srpska i Srbija su jedan tim u odbrani srpskih nacionalnih vrijednosti i srpskog naroda u cjelini. Radimo sinhronizovano u svemu onome što predstavlja napredak", rekao je Dodik obraćajući se okupljenim stanovnicima Drvara.

On je ukazao da Srpska i Srbija zajednički djeluju u svemu, što to nije bio slučaj sve dok Aleksandar Vučić nije došao na vlast.

Dodik je rekao da je Drvar u stalnoj pažnji Srbije, te zahvalio Vučiću za pomoć ne samo Drvaru, već cijelom srpskom narodu u Republici Srpskoj i opštinama u Federaciji BiH.

"Republika Srpska i Srbija ovo pokušavaju da prate i zajednički djeluju u svemu. To nije bio slučaj dok na vlast u Srbiji nije došao Vučić", istakao je Dodik.

On je zahvalio Vučiću koji je, kako je rekao, pomogao Republiku Srpsku u znatnom broju prokekata, te istakao da je Srbija na taj način postala prvi donator za Republiku Srpsku u infrastrukturnim projektima. "U godinama u kojima sarađujemo to je više od 140 miliona evra", istakao je Dodik.

On je dodao da to govori da je to bila stvarna pomoć, a ne bratsko grljenje i pozdravljanje bez ikakvih efekata.

Dodik je rekao da će se modernizovati pogon "Jumko" u Dravru, ističući da je on izgrađen ranije zahvaljujući pomoći Srbije i predsjednika Vučića.

On je naglasio da Republika Srpska i Srbija ostaju posvećeni srpskom narodu i svemu onome što je srpski nacionalni interes.

Dodik je istakao da je Republika Srpska danas stabilna, te da bi bez Srbije i Republike Srpske sudbina Srba u FBiH bila daleko gora.

"Učinićemo sve da evidentiramo šta su problemi ljudi koji žive na ovom prostoru", zaključio je Dodik.

Dodik je danas zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetio Drvar i obišao pogon "Jumko". Pogon vranjske kompanije "Jumko" u Drvaru svečano je otvoren 29. januara 2020. godine. Za izgradnju i opremanje pogona Vlada Srbije izdvojila je 500.000 evra.