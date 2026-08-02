Sokolac proslavio Dan i slavu opštine

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
U Crkvi Svetog proroka Ilije na Sokocu, danas je povodom Dana i krsne slave opštine - Ilindana, služena Sveta liturgija, obavljen slavski obred, a potom je ulicama prošla svečana litija.
Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević rekao je da se krsna slava i Dan opštine ove godine obilježavaju u duhu pominjanja svih onih koji su zaslužni za to što srpski narod danas živi u slobodi.
Republika Srpska
Stevandić: Spomenici se ne podižu kritičarima već stvaraocima
- Šaljemo poruku da je danas dan jedinstva, sloge i okupljanja u našoj opštini - poručio je Bašević i dodao da se svi na Sokocu trebaju okrenuti interesima opštine, bez obzira na određene razlike.
Bašević je sveštenstvu crkvene opštine Sokolac, kao i svim stanovnicima ove lokalne zajednice čestitao krsnu slavu i Dan opštine.
Nakon svečane litije, kod Centralnog spomen-obilježja srpskim borcima služen je parastos i položen vijenac.
Republika Srpska
U manastiru Rmanj služena liturgija: Dodik i Vučić danas sa episkopom Sergijem
Obilježavanje Ilindana počelo je sinoć večernjim bogosluženjem, nakon kojeg je održana svečana akademija na kojoj su uručena opštinska priznanja, a najveće priznanje - Povelja opštine, ove godine dodijeljena je predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
16 h0
Gradovi i opštine
19 h0
Najnovije
14
29
14
25
14
18
14
12
14
02
Trenutno na programu