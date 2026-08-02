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Sokolac proslavio Dan i slavu opštine

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 12:34

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У Цркви Светог пророка Илије на Сокоцу, је поводом Дана и крсне славе општине - Илиндана, служена Света литургија, обављен славски обред, а потом је улицама прошла свечана литија.
Foto: Srna

U Crkvi Svetog proroka Ilije na Sokocu, danas je povodom Dana i krsne slave opštine - Ilindana, služena Sveta liturgija, obavljen slavski obred, a potom je ulicama prošla svečana litija.

Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević rekao je da se krsna slava i Dan opštine ove godine obilježavaju u duhu pominjanja svih onih koji su zaslužni za to što srpski narod danas živi u slobodi.

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- Šaljemo poruku da je danas dan jedinstva, sloge i okupljanja u našoj opštini - poručio je Bašević i dodao da se svi na Sokocu trebaju okrenuti interesima opštine, bez obzira na određene razlike.

Bašević je sveštenstvu crkvene opštine Sokolac, kao i svim stanovnicima ove lokalne zajednice čestitao krsnu slavu i Dan opštine.

Nakon svečane litije, kod Centralnog spomen-obilježja srpskim borcima služen je parastos i položen vijenac.

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Obilježavanje Ilindana počelo je sinoć večernjim bogosluženjem, nakon kojeg je održana svečana akademija na kojoj su uručena opštinska priznanja, a najveće priznanje - Povelja opštine, ove godine dodijeljena je predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću.

(Srna)

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Tagovi :

Sokolac

Krsna slava

Sveti Ilija

Strahinja Bašević

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