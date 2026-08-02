Cvijanović: Narodno okupljanje u Kožuhama potvrdilo snagu zajedništva

Autor:ATV redakcija
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Narodno okupljanje u Kožuhama kod Doboja potvrdilo je snagu zajedništva koje vijekovima čuva srpski narod i naš identitet, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom proslave Ilindana.
"Srećna sam što sam sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve i vjerujućim narodom proslavila ovaj veliki praznik", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.
Narodno okupljanje u Kožuhama kod Doboja, povodom krsne slave sela i Hrama Svetog proroka Ilije, još jednom je potvrdilo snagu zajedništva koje vijekovima čuva srpski narod i naš identitet na ovim prostorima.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) August 2, 2026
Srećna sam što sam sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve i vjerujućim… pic.twitter.com/sEesLoxlxW
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