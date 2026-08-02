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Cvijanović: Narodno okupljanje u Kožuhama potvrdilo snagu zajedništva

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 11:43

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Жељка Цвијановић у Кожухама код Добоја
Foto: Srna

Narodno okupljanje u Kožuhama kod Doboja potvrdilo je snagu zajedništva koje vijekovima čuva srpski narod i naš identitet, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom proslave Ilindana.

"Srećna sam što sam sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve i vjerujućim narodom proslavila ovaj veliki praznik", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Doboj

Ilindan

Sveti Ilija

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