Cvijanović: Narodno okupljanje u Kožuhama potvrdilo snagu zajedništva

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Narodno okupljanje u Kožuhama kod Doboja potvrdilo je snagu zajedništva koje vijekovima čuva srpski narod i naš identitet, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom proslave Ilindana.

"Srećna sam što sam sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve i vjerujućim narodom proslavila ovaj veliki praznik", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks. Narodno okupljanje u Kožuhama kod Doboja, povodom krsne slave sela i Hrama Svetog proroka Ilije, još jednom je potvrdilo snagu zajedništva koje vijekovima čuva srpski narod i naš identitet na ovim prostorima.



Srećna sam što sam sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve i vjerujućim… pic.twitter.com/sEesLoxlxW — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) August 2, 2026

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