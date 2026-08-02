Otrov u ormaru, kancerogene odjeće sve više: Ovdje nikako ne smijete kupovati garderobu

Sve veća ekspanzija jeftine brze mode i masovne onlajn prodaje dovela je do toga da se u garderobi koju svakodnevno nosimo na goloj koži sve češće nalaze izuzetno opasne i otrovne hemikalije.

Nezavisna laboratorijska ispitivanja i rigorozne kontrole zaštite potrošača širom Evrope više puta su alarmirale javnost jer su u pojedinim komadima odjeće detektovani nivoi kancerogenih materija, teških metala i hormonskih disruptora koji su i do nekoliko stotina puta veći od zakonski dozvoljenih granica.

Glavni razlog zašto je odjeća postala potencijalni rizik po zdravlje jeste drastično obaranje troškova proizvodnje. Da bi se majica ili haljina prodala po cijeni od svega par stotina dinara, u fabrikama se koriste najjeftinije sintetičke tkanine tretirane toksičnim bojama, omekšivačima i premazima za vodootpornost bez ikakve adekvatne kontrole kvaliteta.

Najveće zone rizika: Agresivne onlajn platforme i ultra-brza moda

Istraživanja organizacija za zaštitu životne sredine i potrošača (poput Greenpeace-a) ukazuju da se najveći procenat opasnih hemijskih jedinjenja nalazi u odjeći kupljenoj preko ultra-brzih kineskih onlajn platformi kao što su Shein, Temu i AliExpress, ali i u neprovjerenim ponudama na društvenim mrežama.

Ove platforme često zaobilaze standardne uvozne i carinske provjere na evroazijskom i evropskom tržištu jer šalju pojedinačne, male pakete direktno na adresu kupca. Zbog nedostatka sistematske kontrole na granici, komadi garderobe koji uopšte ne ispunjavaju bezbjednosne standarde završavaju direktno u ormarima potrošača.

Sumnjive buvlje pijace i nekontrolisana uvozna roba

Pored onlajn kupovine od neprovjerenih prodavaca, visoki rizik od toksičnih hemikalija nosi i garderoba koja se prodaje na neprijavljenim tezgama, improvizovanim buvljacima ili u prodavnicama bez jasne deklaracije i porijekla robe.

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Kada artikli nemaju uvoznu deklaraciju sa naznačenim sastavom materijala, uvoznikom i zemljom porijekla, potrošač nema nikakvu garanciju da je ta roba prošla sanitarnu i fizičko-hemijsku kontrolu prilikom ulaska u zemlju.

Koje toksične hemikalije se kriju u odjeći i kako djeluju na zdravlje

Analize opasne garderobe najčešće pokazuju prisustvo ftalata (omekšivača plastike koji se nalaze u gumenim štampama na majicama), pfas hemikalija ("vječnih hemikalija" za vodootpornost), kao i teških metala poput olova, kadmijuma i hroma.

Ova jedinjenja se kroz znoj i direktan kontakt sa kožom polako apsorbuju u organizam. Pored toga što uzrokuju teške alergijske reakcije, ekceme i dermatitis, dugotrajno izlaganje ovim toksinima povezuje se sa poremećajem rada štitne žlijezde, neplodnošću, a u najtežim slučajevima i povećanim rizikom od nastanka kancerogenih oboljenja.

Najopasniji materijali: Sintetika na prvom mjestu

Najveće količine toksina zadržavaju se u potpuno sintetičkim materijalima kao što su poliester, najlon, akril i polivinil-hlorid (PVC). Ovi materijali ne dišu, podstiču znojenje i stvaraju vlažnu sredinu u kojoj se pore na koži šire, čime se olakšava ulazak opasnih materija direktno u krvotok.

Posebno su rizični komadi odjeće sa agresivnim jarkim bojama (fluorescentne nijanse), plastificiranim aplikacijama preko cijelih grudi, kao i vodootporne jakne i obuća izrađeni od jeftine vještačke kože.

Kako zaštititi sebe i porodicu: Praktični savjeti pri kupovini

Borba protiv toksične odjeće zahtijeva promjenu potrošačkih navika i veću opreznost prilikom odabira garderobe, naročito kada je u pitanju odjeća za djecu i donji veš:

Obavezno pranje prije prvog nošenja: Svaki novokupljeni komad odjeće mora se oprati bar jednom (po mogućstvu i dva puta) prije prvog nošenja kako bi se isprala površinska hemija i višak boje.

Kupujte prirodne materijale: Dajte prednost pamuku, lanu, vuni i svili sa sertifikatima poput OEKO-TEX Standard 100, koji garantuje da proizvod ne sadrži štetne hemikalije.

Izbjegavajte jak hemijski miris: Ako odjeća prilikom otvaranja pakovanja ili u radnji ima oštar, neprijatan miris na plastiku, naftu ili paljevinu, to je siguran znak prisustva opasnih rastvarača i odmah odustanite od kupovine.

Ne kupujte odjeću sa plastičnim štampama za bebe: Kod djece je koža znatno tanja i upija hemikalije brže nego kod odraslih, pa je neophodno birati isključivo bazični, neobojeni pamuk.

Pametna kupovina je najbolja zaštita zdravlja

U eri kada nam je jeftina odjeća dostupna na samo jedan klik, važno je zapamtiti da najniža cijena često nosi najveću skrivenu cijenu, i to cijenu našeg zdravlja.

Izborom provjerenih prodavaca, čitanjem deklaracija i davanjem prednosti kvalitetnijim prirodnim materijalima u odnosu na kvantitet sintetičkih komada, direktno štitimo svoj organizam i šaljemo jasnu poruku proizvođačima da zdravlje potrošača mora biti na prvom mjestu, prenosi Kurir.