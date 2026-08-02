ODS "Elektro-Bijeljina" obilježio krsnu slavu: Nastavljamo da unapređujemo sistem

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U prisustvu zaposlenih, prijatelja, saradnika i brojnih gostiju, ODS "Elektro-Bijeljina" danas je obilježio krsnu slavu – Svetog proroka Iliju.
Direktor ODS "Elektro-Bijeljina" Bojan Savić rekao je da podaci za prvih šest mjeseci ove godine pokazuju da su distributivni gubici smanjeni na 7,1 odsto, što je najbolji rezultat u istoriji preduzeća.
"U petak sam rekao da su distributivni gubici iznosili 7,6 odsto, ali su me kolege odmah ispravile i podsjetile da podaci za ovu godinu pokazuju da su već smanjeni na 7,1 odsto. Potrudićemo se da ih do kraja godine spustimo i ispod sedam odsto. Ponosan sam na naše kolege koje su u proteklih godinu dana uložile ogroman trud da ostvarimo ovakve rezultate", rekao je Savić.
Govoreći o radu preduzeća u narednom periodu, Savić je istakao da će prioritet i dalje biti sigurno i kvalitetno snabdijevanje električnom energijom svih korisnika, bez obzira na izazove sa kojima se sistem suočava.
"Naš osnovni zadatak je da svakom korisniku obezbijedimo kvalitetno, sigurno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom, bez obzira da li živi u centru grada ili na posljednjoj tački naše distributivne mreže. Prošla zima bila je izuzetno zahtjevna zbog problema u radu Gradske toplane, a prema najavama slični izazovi očekuju nas i ove zime. Elektro-Bijeljina će, kao i do sada, odgovoriti odgovorno i učiniti sve da sistem funkcioniše stabilno. Nastavljamo sa važnim investicijama, a sve što smo dogovorili sa načelnicima i gradonačelnicima na području koje pokrivamo biće realizovano u planiranim rokovima", poručio je Savić.
On je zahvalio Vladi Republike Srpske, Matičnom preduzeću "Elektroprivreda Republike Srpske" i svim partnerima na podršci razvojnim projektima.
“Važno je da imamo podršku premijera Minića i našeg resornog ministra Đokića, kao i direktora ERS-a Luke Petrovića. Moram da spomenem i velikog prijatelja, kolegu i saborca Milana Baštinca, koji nam nesebično pomaže i na tome smo mu beskrajno zahvalni”, rekao je Savić.
Posebnu zahvalnost uputio je zaposlenima, ističući da je bezbjednost radnika na prvom mjetu.
"Beskrajno sam zahvalan svim kolegama koji svojim trudom i odgovornošću svakodnevno obezbjeđuju stabilno snabdijevanje električnom energijom za više od 120.000 korisnika. Obišli smo sve gradove i opštine na području koje pokrivamo i sve što smo dogovorili sa načelnicima i gradonačelnicima biće realizovano u ugovorenim rokovima. Za nas je svaki korisnik jednako važan, bilo da živi u centru Bijeljine ili Vlasenice, ili na posljednjoj tački našeg distributivnog sistema", rekao je Savić.
Kum ovogodišnje krsne slave ODS "Elektro-Bijeljina" bio je dr Mikajlo Lazić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Banja Luka
1 h0
Srbija
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
14
29
14
25
14
18
14
12
14
02
Trenutno na programu