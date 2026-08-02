ODS "Elektro-Bijeljina" obilježio krsnu slavu: Nastavljamo da unapređujemo sistem

Direktor ODS "Elektro-Bijeljina" Bojan Savić rekao je da podaci za prvih šest mjeseci ove godine pokazuju da su distributivni gubici smanjeni na 7,1 odsto, što je najbolji rezultat u istoriji preduzeća.

"U petak sam rekao da su distributivni gubici iznosili 7,6 odsto, ali su me kolege odmah ispravile i podsjetile da podaci za ovu godinu pokazuju da su već smanjeni na 7,1 odsto. Potrudićemo se da ih do kraja godine spustimo i ispod sedam odsto. Ponosan sam na naše kolege koje su u proteklih godinu dana uložile ogroman trud da ostvarimo ovakve rezultate", rekao je Savić.

Bojan Savić

Govoreći o radu preduzeća u narednom periodu, Savić je istakao da će prioritet i dalje biti sigurno i kvalitetno snabdijevanje električnom energijom svih korisnika, bez obzira na izazove sa kojima se sistem suočava.

"Naš osnovni zadatak je da svakom korisniku obezbijedimo kvalitetno, sigurno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom, bez obzira da li živi u centru grada ili na posljednjoj tački naše distributivne mreže. Prošla zima bila je izuzetno zahtjevna zbog problema u radu Gradske toplane, a prema najavama slični izazovi očekuju nas i ove zime. Elektro-Bijeljina će, kao i do sada, odgovoriti odgovorno i učiniti sve da sistem funkcioniše stabilno. Nastavljamo sa važnim investicijama, a sve što smo dogovorili sa načelnicima i gradonačelnicima na području koje pokrivamo biće realizovano u planiranim rokovima", poručio je Savić.

On je zahvalio Vladi Republike Srpske, Matičnom preduzeću "Elektroprivreda Republike Srpske" i svim partnerima na podršci razvojnim projektima.

“Važno je da imamo podršku premijera Minića i našeg resornog ministra Đokića, kao i direktora ERS-a Luke Petrovića. Moram da spomenem i velikog prijatelja, kolegu i saborca Milana Baštinca, koji nam nesebično pomaže i na tome smo mu beskrajno zahvalni”, rekao je Savić.

Bojan Savić

Posebnu zahvalnost uputio je zaposlenima, ističući da je bezbjednost radnika na prvom mjetu.

"Beskrajno sam zahvalan svim kolegama koji svojim trudom i odgovornošću svakodnevno obezbjeđuju stabilno snabdijevanje električnom energijom za više od 120.000 korisnika. Obišli smo sve gradove i opštine na području koje pokrivamo i sve što smo dogovorili sa načelnicima i gradonačelnicima biće realizovano u ugovorenim rokovima. Za nas je svaki korisnik jednako važan, bilo da živi u centru Bijeljine ili Vlasenice, ili na posljednjoj tački našeg distributivnog sistema", rekao je Savić.

Kum ovogodišnje krsne slave ODS "Elektro-Bijeljina" bio je dr Mikajlo Lazić.