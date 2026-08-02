HET svečano obilježio krsnu slavu - Ilindan

Autor:ATV redakcija
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Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) danas su u Manastiru Dobrićevo svečano obilježile krsnu slavu – Svetog proroka Iliju.
Tim povodom služena je Sveta liturgija, koju su služili protojerej Velimir Kovač, sveštenik Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske, đakon Goran Gurović i monaštvo Manastira Dobrićevo.
Svečanosti su prisustvovali rukovodstvo HET-a, zaposleni, brojni vjernici i gosti, koji su se okupili da zajednički proslave krsnu slavu preduzeća.
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Nakon Svete liturgije obavljen je čin lomljenja slavskog kolača, uz molitvu za dobro zdravlje, blagoslov, napredak i uspješan rad svih zaposlenih.
Obilježavanje krsne slave nastavljeno je u duhu zajedništva i tradicije, uz slavski ručak i druženje.
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