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HET svečano obilježio krsnu slavu - Ilindan

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 14:18

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Обиљежавање крсне славе ХЕТ-а у манастиру Добрићево.
Foto: HET

Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) danas su u Manastiru Dobrićevo svečano obilježile krsnu slavu – Svetog proroka Iliju.

Tim povodom služena je Sveta liturgija, koju su služili protojerej Velimir Kovač, sveštenik Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske, đakon Goran Gurović i monaštvo Manastira Dobrićevo.

Svečanosti su prisustvovali rukovodstvo HET-a, zaposleni, brojni vjernici i gosti, koji su se okupili da zajednički proslave krsnu slavu preduzeća.

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Nakon Svete liturgije obavljen je čin lomljenja slavskog kolača, uz molitvu za dobro zdravlje, blagoslov, napredak i uspješan rad svih zaposlenih.

Obilježavanje krsne slave nastavljeno je u duhu zajedništva i tradicije, uz slavski ručak i druženje.

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Ilindan

HET

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