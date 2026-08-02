Srpska na udaru afričkog talasa, spremite se za pakao

Republiku Srpsku tokom današnjeg dana zahvatiće talas ekstremno visokih temperatura zbog snažnog uticaja visinskog grebena koji donosi izuzetno topao vazduh sa sjevera Afrike, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema riječima dežurnog sinoptičara Milice Đorđević, građane očekuje sunčano i veoma vruće vrijeme, dok će se maksimalna dnevna temperatura vazduha kretati od 34 do čak 39 stepeni, osim u višim predjelima gdje će biti nešto svježije sa temperaturama od 29 stepeni.

Vjetar će duvati slab do umjeren istočni, ali se u drugom dijelu dana očekuje njegovo povremeno pojačanje.

Slične vremenske prilike prognoziraju se i za Banjaluku, gdje će uz sunčano i vruće vrijeme i slab do umjeren istočni vjetar maksimalna temperatura vazduha dostići oko 38 stepeni.

Uprkos najavljenim tropskim vrućinama, jutro u Republici Srpskoj osvanulo je sunčano i prijatno, a u prethodna 24 časa nisu zabilježene padavine.

U 8.00 časova najsvježije je bilo na Sokocu i u Foči sa izmjerenih 14 stepeni, dok su Gacko, Srebrenica i Šipovo mjerili 15 stepeni. U Rudom, Han Pijesku, Čemernom i Ribniku izmjereno je 16 stepeni, a u Mrkonjić Gradu i Novom Gradu 18 stepeni. Gradovi kao što je Doboj bilježe 19 stepeni, dok je u Banjaluci, Višegradu, Kneževu i Srpcu izmjereno 20 stepeni. Toplije jutro zabilježeno je u Bileći i Prijedoru sa 21 stepenom, u Bijeljini i Mrakovici sa 23 stepena, dok je ubjedljivo najtoplije bilo u Trebinju sa čak 25 stepeni izmjerenih već u ranim jutarnjim časovima.