Deseto jubilarno druženje Markovića "Zajedno u rodnom kraju"

Iako žive širom regiona i Evrope, rodni kraj ne zaboravljaju. Deseto jubilarno druženje „Zajedno u rodnom kraju” ponovo je okupilo Markoviće iz svih krajeva svijeta sa istim ciljem - da sačuvaju zavičaj, tradiciju i ono što ih najčvršće povezuje: svoje korijene

Dragomir Drago Marković živi i radi u Sloveniji, ali, kako kaže, svaki slobodan trenutak koristi da dođe u rodni kraj, a pogotovo tokom manifestacije Zavičajnog udruženja Markovići.

„Zavičaj je nešto što je možda za neke ljude nepojmljivo, ali je svake godine sve jače... Obnovio sam roditeljsku kuću u selu. Ovo je raj za mene, za moju djecu, za moju unučad i za moje prijatelje koji, sticajem okolnosti, ove godine nisu mogli doći, ali biće prilike. Dolazili su i dolaziće”, rekao je član Upravnog odbora ZU Markovići Dragomir Drago Marković.

Svečanim programom, muzikom, sportskim aktivnostima, ali prije svega pomenom predaka, obilježeno je deseto jubilarno druženje Markovića u istoimenom dijelu Bastaja u okolini Kneževa.

„Svake godine nas je sve više i sve više radimo na revitalizaciji sela, poboljšanju uslova života i stimulisanju ljudi koji su ostali ovdje da nastave da rade. Mi koji smo otišli tu smo da pomažemo. Ja živim u Banjaluci, ali imam njivu koju sam ove godine zasijao žitom. Prolazeći ovdje, vjerovatno ste vidjeli da je skoro svaka livada pokošena ili zaorana. Znači, ovo nije napušteno selo”, rekao je predsjednik Upravnog odbora ZU Markovići Boško Marković.

Sve je počelo spontano - inicijativom da urede svoja tada zapuštena groblja. Željeli su da proslave dobro obavljeni posao, pa su 5. avgusta 2017. godine organizovali prvo druženje. U međuvremenu su održali Osnivačku skupštinu na kojoj su izabrali Upravni odbor. Danas imaju jasno napisan Statut, Poslovnik o radu UO i detaljan Program rada koji svake godine inoviraju i dopunjavaju. U registru članstva su ljudi širom Srpske, BiH, regiona i svijeta.

„Ključni doprinos dajemo mi koji smo od Kneževa, Banjaluke, pa dalje u Sloveniji, Crnoj Gori, Italiji, Austriji... Ti ljudi su spremni da žrtvuju svoj trud i novac, a plod našeg zalaganja je ovo čemu danas svjedočite. Krenuli smo vrlo ambiciozno i pravimo objekat. Nismo ni sanjali prije deset godina da ćemo o tome pričati, ali idemo korak po korak”, kazao je član Upravnog odbora Zavičajnog udruženja Markovići Milan Marković.

Takođe, napominju Markovići, kako su žene i djeca ranije bili u sjenci muškaraca, sada se tokom manifestacije to nadoknađuje njihovim stavljanjem u prvi plan. Značajan je i broj članova koji nisu rodbinski vezani, već su prijatelji Markovića. Budući da je druženje otvorenog tipa, prisutni su i brojni prijatelji, kolege i poznanici.

„Slušamo već deset godina o Markovićima i ovoj organizaciji, pratimo njihove planove i program, a kao podrška i članovi obećali smo da ćemo i mi jednom doći. Ovaj deseti, jubilarni susret bio je pravi momenat za to. Došli smo i zavista uživamo. Ono što smo ranije gledali samo na slikama uživo je neuporedivo ljepše”, kazala je profesorica na Biotehničkom fakultetu u Podgorici i članica ZU Markovići Biljana Lazović.

Markovići su uspjeli da održe i predanja svog kraja. Primjera radi, dva su izvora koja omeđavaju mjesto druženja: jedan sa kojeg se nosila voda koscima i drugi, takozvana „očna voda”, gdje je narod nakon umivanja ostavljao novčiće i zlatnike za zdravlje vida.