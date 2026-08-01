Predmeti u kojima su preglasavane sudije iz Srpske u Ustavnom sudu BiH

U Ustavnom sudu BiH uporno uvjeravaju da nije tako značajan broj odluka u kojima su preglasavane sudije iz Republike Srpske. Statistički, možda i nije, ali su preglasavani u svakoj odluci koja se ticala nacionalnog identiteta srpskog naroda.

Kada je Ustavni sud BiH 2015. godine, po apelaciji Bakira Izetbegovića, proglasio neustavnim obilježavanje devetog januara - Dana Republike Srpske, uslijedile su oštre reakcije i negodovanja, ne samo političkih predstavnika Srpske, već i građana. Obrazloženje Ustavnog suda da se time diskriminišu druga dva konstitutivna naroda, za tadašnje sudije ovog suda, Miodraga Simovića i Zlatka Kneževića, bilo je neprihvatljivo.

„Ukoliko je sporan 9. januar kao Dan Republike Srpske, onda bi se spornim mogli smatrati i ostali republički praznici. U suštini, bilo koji datum obilježavanja nekog praznika mogao bi se osporavati argumentima da se taj datum podudara sa nekim događajem ili ličnošću iz kalendara vjerskih zajednica u BiH”, mišljenje je sudije Miodraga Simovića.

„Tvrdnja iz Odluke da sam datum ne iskazuje zajedničke vrijednosti svih ili nema simboliku kolektivnog zajedničkog sjećanja koji može da doprinese jačanju kolektivnog identiteta, ironična je i nepravedna prema savremenoj BiH. Koji je to datum u savremenoj istoriji koji ispunjava taj uslov, a da ga svi prihvate kao takvog?”, mišljenje je sudije Zlatka Kneževića.

Grb sa dvoglavim orlom i himna „Bože pravde” zasmetale su tadašnjem članu Predsjedništva BiH, Sulejmanu Tihiću, pa je od Ustavnog suda tražio da ih proglasi neustavnim. To je i urađeno. Obrazloženje - simboli i tekst himne vezani su isključivo za srpski narod i diskriminišu Hrvate i Bošnjake. Sudije iz Republike Srpske, Miodrag Simović i Jovo Rosić, preglasani su. Svoje stavove iznijeli su na plenarnoj sjednici, ali nisu pisali izdvojena mišljenja. Izdvajamo odgovor Narodne skupštine Republike Srpske Ustavnom sudu BiH:

„Ukidanje postojećih simbola i nametanje gotovo identičnih doveli bi do toga da bi entiteti izgubili identitet i svojstvenost. Građani se ne mogu lišiti svojih zvaničnih simbola, a da im se pri tome ne uništi identitet”, odgovor je Narodne skupštine Republike Srpske.

Niz je odluka koje se odnose na takozvanu državnu imovinu, gdje je Ustavni sud BiH zauzimao stav da je vlasnik imovine BiH, da entiteti nemaju pravo da donose zakone kojima imovinu knjiže na sebe, te da na snazi ostaje zabrana raspolaganja imovinom.

Izdvojeno mišljenje

„Ukazujem na Odluku Ustavnog suda BiH broj U-5/98 kojom je potvrđena nadležnost entiteta (konkretno Republike Srpske) i gdje se kaže da je članak 68. Ustava Republike Srpske u skladu sa Ustavom BiH. U njemu se, između ostalog, kaže: ’Republika Srpska je ovlaštena da uređuje, između ostalog, i imovinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika imovine.’”, mišljenje je sudije Zlatka Kneževića.

Ovo su samo neke od odluka koje su, po mišljenju mnogih, štetne za Republiku Srpsku i njen narod. Preglasavanje srpskih sudija u vezi sa pitanjima od nacionalnog značaja dovelo je do toga da u Ustavnom sudu BiH već godinama nema sudija iz Srpske.