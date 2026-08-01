Ošap Gaćanović i Kapidžić odjavljeni iz Komisije mimo odluke Predsjedništva

Članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Anđelina Ošap Gaćanović tvrdi da je u petak, putem službe finansija Komisije, obaviještena da je naloženo njeno retroaktivno odjavljivanje iz institucije, kao i odjavljivanje još jednog člana Komisije iz Federacije BiH, Faruka Kapidžića.

Prema njenim riječima, odjava je izvršena sa datumom 8. jul, iako ona i Faruk Kapidžić, kako navodi, nisu razriješeni niti su primili bilo kakvu odluku o razrješenju.

"Saznali smo da je službenik izvršnog funkcionera izdao nalog određenim zaposlenicima da mene i još jednog člana iz Federacije odjave iz institucije, uz obrazloženje da je Komisija navodno zaprimila odluku o imenovanju međunarodnih članova i da mi više nismo članovi", navela je članica Komisije.

Ona tvrdi da su pojedini službenici odbili postupiti po nalogu, smatrajući da odluka na koju se nalog poziva nije stupila na snagu. Prema njenim riječima, na tu odluku je uložen veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koji je potom podržala dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

- Međutim, nasilnom metodom dva određena službenika su preko svojih pristupa sistemu odjavili i mene i gospodina Faruka Kapidžića, što mi je on kasnije u razgovoru potvrdio - tvrdi ona.

Poseban problem, kako ističe, predstavlja retroaktivna odjava, jer su ona i Kapidžić prije imenovanja u Komisiju imali druge poslove i sada imaju obaveze prema ranijim poslodavcima.

Ona navodi i da je generalni sekretar Predsjedništva BiH 9. jula obavijestio Komisiju da odluka koja joj je proslijeđena nije stupila na snagu i da nema pravno dejstvo.

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"Mi ovdje imamo službenika koji pokušava provesti i implementirati odluku za koju je Narodna skupština Republike Srpske utvrdila da ne proizvodi pravno dejstvo. Takva odluka, koliko je meni poznato, nikada nije objavljena u Službenom glasniku, niti smo mi dobili bilo kakav papir o razrješenju", kazala je.

Prema njenim tvrdnjama, izvršni funkcioner Mirzah Fočo u međuvremenu je sazvao sjednicu sa novim članovima Komisije, uključujući dva međunarodna člana.

"On je istovremeno i predsjedavajući i izvršni funkcioner, izdaje naloge službenicima za koje smatram da su nezakoniti", navela je.

Članica Komisije cijeli slučaj povezuje sa, kako tvrdi, širim političkim djelovanjem kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

"To što se juče desilo predstavlja jedan antidejtonski scenario koji, osim što postupanje službenika ima elemente zloupotrebe službenog položaja, predstavlja i napad na Ustav BiH", tvrdi ona.

Dodaje da takvo postupanje vidi kao nastavak, kako je rekla, djelovanja kabineta Denisa Bećirovića, čiji je cilj, prema njenim riječima, da se "jedna dejtonska ustanova antidejtonskim sredstvima potpuno svede na upravnu organizaciju".

Zbog svega navedenog, najavila je da će u ponedjeljak podnijeti krivične prijave, kako zbog pitanja svog radnog statusa, tako i zbog, kako tvrdi, šireg postupanja odgovornih osoba.

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"Postupanje službenika u Komisiji zapravo je dokazalo pravo krivično djelo, odnosno namjeru krivičnog djela kabineta gospodina Bećirovića da sprovedu jedan plan od januara do danas i da su zapravo bili nalogodavci ovakvog postupanja", rekla je.

(RTRS)