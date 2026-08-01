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Preticanje automobila sa desne strane na auto-putu može vas koštati 100 evra

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 15:21

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Наплатна рампа на ауто-путу
Foto: Avinash reddy Kosna/Pexels

Mnogi vozači u Njemačkoj nisu sigurni kada je na auto-putu dopušteno proći automobil s desne strane. Posebno zabunu izazivaju debele isprekidane crte koje se pojavljuju prije petlji i izlaza s auto-puta.

Stručnjaci upozoravaju da pogrešna procjena može skupo koštati.

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Prema njemačkim saobraćajnim propisima, preticanje s desne strane na auto-putu u pravilu nije dopušteno. Ipak, postoje određeni izuzeci koje mnogi vozači ne poznaju ili ih pogrešno tumače.

Jedna od njih odnosi se na debele isprekidane crte koje označavaju odvajanje prometnih traka.

Na pojedinim čvorovima auto-puteva jedna ili više prometnih traka odvaja se prema drugom aut-putu. Te trake od glavnog puta odvojene su debelom isprekidanom crtom.

U tom slučaju vozači koji nastavljaju tom trakom smiju voziti brže od vozila koja ostaju na lijevim trakama, naravno uz poštovanje ograničenja brzine.

Razlog je što se prema zakonu to ne smatra klasičnim preticanjem s desne strane, već odvajanjem na drugi kolovoz.

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Stručnjaci iz njemačkog autokluba ADAC upozoravaju da mnogi vozači griješe jer prerano prolaze vozila s desne strane.

Takva vožnja dopuštena je tek od mjesta gdje počinje debela isprekidana crta. Ako vozač prije toga prođe vozilo s desne strane, smatra se da je počinio nedopušteno preticanje.

Za takav prekršaj prijeti:

  • novčana kazna od 100 evra
  • jedan kazneni bod u registru vozača u Flensburgu.

Drugačija situacija je na klasičnoj izlaznoj traci s auto-puta. Ondje vozači ne smiju voziti brže od saobraćaja koji se kreće glavnim saobraćajnim trakama. Ako ipak prođu vozila s desne strane većom brzinom, to se smatra zabranjenim preticanjem i kažnjava se novčanom kaznom te kaznenim bodom.

I na izlaznoj traci postoji izuzetak. Ako je promet na glavnim trakama usporen ili se stvorila kolona, vozači smiju vrlo oprezno i umjerenom brzinom nastaviti vožnju desnom stranom. Ali, pritom moraju voziti posebno pažljivo kako ne bi ugrozili ostale učesnike u saobraćaju.

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Iz ADAC-a poručuju da upravo razlikovanje između trake koja se odvaja prema drugom auto-putu i obične izlazne trake često zbunjuje vozače.

Zbog toga savjetuju da vozači dobro obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju i oznake na kolovozu jer pogrešna procjena može rezultirati kaznom od 100 evra i upisom kaznenog boda, piše Feniks-magazin.

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Tagovi :

Njemačka

Auto-put

vožnja

Kazna

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