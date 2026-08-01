Rusi saopštili: Uništena 743 ukrajinska drona

Autor:ATV redakcija
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Ruska protivvazdušna odbrana uništila je 743 ukrajinska drona i 15 navođenih avio-bombi tokom protekla 24 časa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Nije precizirano iznad kojih teritorija su pogođeni ukrajinski projektili.
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Ministarstvo je ranije objavilo da su 274 ukrajinske bespilotne letjelice uništene iznad ruske teritorije tokom noći.
(Srna)
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