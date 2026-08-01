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Rusi saopštili: Uništena 743 ukrajinska drona

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 14:39

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Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Foto: Tanjug/AP

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je 743 ukrajinska drona i 15 navođenih avio-bombi tokom protekla 24 časa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Nije precizirano iznad kojih teritorija su pogođeni ukrajinski projektili.

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Ministarstvo je ranije objavilo da su 274 ukrajinske bespilotne letjelice uništene iznad ruske teritorije tokom noći.

(Srna)

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Rusija

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Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Ministarstvo odbrane Rusija

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