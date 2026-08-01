Rusi saopštili: Uništena 743 ukrajinska drona

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Ruska protivvazdušna odbrana uništila je 743 ukrajinska drona i 15 navođenih avio-bombi tokom protekla 24 časa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Nije precizirano iznad kojih teritorija su pogođeni ukrajinski projektili. Svijet Lideri EU zatražili mjere zbog priliva migranata u Seutu Ministarstvo je ranije objavilo da su 274 ukrajinske bespilotne letjelice uništene iznad ruske teritorije tokom noći. (Srna)

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