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Nema Đokovića, ali dva srpska tenisera nastupaju na Mastersu u Montrealu

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 10:04

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Нема Ђоковића, али два српска тенисера наступају на Мастерсу у Монтреалу
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Srpski teniseri Miomir Kecmanović i Hamad Međedović saznali su raspored za Masters turnir u Montrealu, prvi turnir iz serije 1.000 posle Vimbldona.

Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv tenisera koji će u glavni žrijeb stići kroz kvalifikacije. Ukoliko izbori plasman u drugo kolo, rival će mu biti 23. nosilac, Francuz Artur Rinderkneš.

Međedović će na startu turnira odmjeriti snage sa Argentincem Huanom Manuelom Serundolom, trenutno 50. teniserom svijeta.

Biće to njihov treći međusobni duel, a srpski teniser slavio je u oba prethodna susreta, oba odigrana na šljaci u Parizu – jednom u kvalifikacijama, a potom i u glavnom žrijebu Rolan Garosa.

Pobjednik tog meča u drugom kolu igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je kao jedan od nosilaca slobodan u prvom kolu.

Prvi nosilac turnira je Nijemac Aleksander Zverev, koji će zbog statusa nosioca biti slobodan u prvom kolu.

Takmičenje će započeti protiv pobjednika meča između Italijana Lorenca Sonega i Nizozemca Talona Grikspora, prenosi B92.

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Potencijalni rival u četvrtfinalu mogao bi da mu bude Amerikanac Tejlor Fric, dok su među mogućim protivnicima u polufinalu Danil Medvedev, Ben Šelton i Jakub Menšik.

Donju polovinu žrijeba predvodi četvrti teniser svijeta Feliks Ože-Alijasim.

Kanađanin će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Luka Van Aš – kvalifikant, a u nastavku turnira mogući rivali su mu Flavio Koboli, Andrej Rubljov, Aleks de Minor, Mateo Beretini, Artur Fis i Rafael Hodar.

Na Mastersu u Montrealu neće nastupiti Novak Đoković, Janik Siner i Karlos Alkaraz, koji su otkazali učešće, pa će Zverev imati priliku da potvrdi ulogu glavnog favorita za osvajanje titule.

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Novak Đoković

Miomir Kecmanović

Masters u Montrealu

tenis

Hamad Međedović

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