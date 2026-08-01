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Vlada Srpske: Od danas na snazi veća primanja za porodice sa četvoro i više djece

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 10:50

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влада српске сједница плате и пензије повећање
Foto: ATV

Danas stupa na snagu odluka o povećanju novčanog primanja za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Republici Srpskoj, navedeno je na Instagram stranici Vlade Srpske.

Kako ističu, isplata sredstava u iznosu od 800 KM počinje u septembru.

"Ovom odlukom obuhvaćeno je preko 5.000 porodica", navodi se iz Vlade Srpske.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

nezaposleni roditelji

porodica

Četvoro i više djece

Republika Srpska

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