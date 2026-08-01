Vlada Srpske: Od danas na snazi veća primanja za porodice sa četvoro i više djece

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Danas stupa na snagu odluka o povećanju novčanog primanja za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Republici Srpskoj, navedeno je na Instagram stranici Vlade Srpske.

View this post on Instagram A post shared by Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske (@mpos_vladars.rs) Kako ističu, isplata sredstava u iznosu od 800 KM počinje u septembru. "Ovom odlukom obuhvaćeno je preko 5.000 porodica", navodi se iz Vlade Srpske.

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