"Dječak je bio ćutljiv": Poznanik ubijenog doktora iz Vršca otkrio čudan detalj

Hirurg Aleksandar Ilić (42) ubijen je sinoć u kući u Banatskom Karlovcu, kada ga je, kako se sumnja, nožem izbo sin (14) iz prvog braka njegove supruge.

U Banataskom Karlovcu danas šok i nevjerica, kuća u kojoj se desio zločin je zapečaćena. Komšije i poznanici ne mogu da vjeruju šta se desilo.

Kako priča jedan mještanin Banatskog Karlovca za Telegraf, nezapamćeni zločin u kom je život izgubio hirurg Aleksandar Ilić (42) dogodio se u kući roditelja njegove supruge.

"Majka dječaka je odavdje. Sve se desilo u kući njenih roditelja. Koliko znam, i ona je doktorka. Žive u Vršcu, ali povremeno dolaze u Banatski Karlovac", ispričao je poznanik bračnog para Ilić za Telegraf.

Dodaje da je ubijeni hirurg imao ćerku iz prvog braka, dok sa suprugom nije imao zajedničku djecu.

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"Poznavao sam majku dečaka i Aleksandra iz viđenja, a prije mjesec dana bio sam kod njih na jednoj proslavi. Tada sam prvi put upoznao hirurga. Dječak je bio veoma ćutljiv. Trebalo je da upiše srednju školu, pitao sam ga šta planira, ali nije mnogo odgovarao. Sjećam se da sam tada rekao djevojci da mi djeluje nekako čudno, a ona mi je odgovorila da je samo povučen. Očigledno je svašta držao u sebi. Poslije samo mjesec dana unesrećio je dvije porodice - svoju i hirurgovu", ispričao je sagovornik.

Mještanin nije želio da govori pred kamerom niti da bude snimljen, navodeći da porodicu lično poznaje.

Podsjetimo, dr Aleksandar Ilić sa teškim povredama najprije je prevezen u Dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima ljekara da mu spasu život, podlegao je zadobijenim povredama.

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Policija privela učesnike događaja

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu brzo su reagovali, izašli na lice mjesta i priveli sve učesnike događaja.

O slučaju je obaviješteno nadležno Više javno tužilaštvo, koje rukovodi istragom. Sve okolnosti tragedije, kao i motivi koji su joj prethodili, biće utvrđeni daljom istragom.