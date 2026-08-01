Rajilić: "Oluja" - najveći genocid nad Srbima nakon Jasenovca

Stradanje Srba u zločinačkoj akciji "Oluja" i njenom nastavku akciji "Južni potez" 1995. godine najveće je etničko čišćenje i genocid nad Srbima nakon Jasenovca, izjavila je predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić.

- Važno je sjećati se srpskog stradanja i čuvati istinu o ovim zločinačkim akcijama da se nikada ne ponove - rekla je Rajilićeva, povodom predstojećeg obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine u Mrkonjić Gradu.

Republika Srpska Tadić: Ipak granica postoji

Rajilićeva je ocijenila da su, kako kaže, fašističke politike iz Evrope i regiona spriječile da se vode međunarodni procesi za stradanje Srba u "Oluji", koje posebno nije uvažavao Haški tribunal.

- Po ugledu na hašku nepravdu i instrukcije, sudovi u BiH i Hrvatskoj isto su se ponašali. Masovne grobnice pobijenih Srba ostale su od Petrovačke ceste, preko Bravnica do Mrkonjić Grada - ukazala je Rajilićeva.

Ona je navela da niko nije optužen, niti presuđen za ove zločine.

- Možda se promijeni stav i prihvati da su i Srbi strašno stradali, ali tada neće biti živih zločinaca ni svjedoka - rekla je Rajilićeva za Srnu.

Podsjetila je da su se Srbi koji su preživjeli "Oluju" nastanili u Srpskoj ili Srbiji, te da je ispravno da se Dana sjećanja obilježava uz podršku vlada Srpske i Srbije.

Republika Srpska Vlada Srpske: Od danas na snazi veća primanja za porodice sa četvoro i više djece

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina, što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Republika Srpska Mrkonjić Grad čuva sjećanje: Sutra Ilindan i Dan brigade, u utorak centralno obilježavanje "Oluje"

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.