Dres Tijane Bošković na aukciji za pomoć udruženju ''Vedar osmijeh'' iz Bileće

Jedna od najboljih svjetskih odbojkašica Tijana Bošković još jednom je potvrdila da ima veliko srce i svoj potpisani reprezentativni dres Srbije dala je na humanitarnu aukciju.

Prodajom ovog dresa bila bi obezbijeđena sredstva za Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju "Vedar osmijeh" iz njene rodne Bileće.

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Onlajn-aukciju Tijaninog potpisanog reprezentativnog dresa osmislio je i organizovao Zavičajni klub Bilećana u Srbiji, u kojem se nadaju da će dres najpoznatije Bilećanke na licitaciji dostići pristojnu sumu i omogućiti renoviranje i opremanje prostorija Udruženja "Vedar osmijeh" i nabavku kombija za prevoz djece na terapije i izlete.

Dajana Aleksić iz Zavičajnog kluba Bilećana u Srbiji izjavila je Srni da je Tijana oduševljeno prihvatila njihovu inicijativu.

"Tijana je uvijek tu da se odazove na sve akcije koje se tiču Bileće i pomoći Bilećanima. To je pokazala i ranije, a pokazuje i sada", rekla je Aleksićeva.

Aleksićeva je navela da su zamolili Tijanu da im da dres, što je ona rado učinila, na čemu su joj beskrajno zahvalni, kao i njenoj rođaki Sanji Bošković, koja ih je povezala sa slavnom odbojkašicom.

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"Naš klub organizuje brojne akcije pomoći Bileći i Bilećanima, a sada imamo želju da pomognemo Udruženju `Vedar osmijeh` jer im treba mnogo sredstava. Zato smo se odlučili za onlajn-licitaciju Tijaninog dresa jer vjerujemo da ćemo preko društvenih mreža i našeg sajta animirati veliki broj ljudi", rekla je Aleksićeva.

Ona je istakla da će aukcija trajati do 16. avgusta, a predviđeno je da svaka naredna ponuda mora da bude veća za najmanje 10 evra nego prethodna.

Aleksićeva otkriva da je trećeg dana aukcije sa početnog simboličnog iznosa od 100 evra cijena Tijaninog dresa stigla do 650 evra, a oni se nadaju da će na kraju biti mnogo veća jer se na ovakvim licitacijama najveće sume uglavnom dostižu u dva posljednja dana.

Vijest o aukciji zbog Tijanine popularnosti odjeknula je daleko, pa je informaciju o humanitarnoj aukciji, u koju je uključena jedna od najboljih svjetskih odbojkašica, na svom zvaničnom sajtu objavila i Evropska odbojkaška federacija /CEV/.

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"To nas je prijatno iznenadilo, mada nam je sada inboks pun i nekih drugih pitanja, koja nisu samo sportska. Najvažnije je da informacija o aukciji dođe do što većeg broja ljudi jer je mnogo onih koji obožavaju Tijanu. Nadamo se da će se uključiti i neki privrednici, kao i naši ljudi iz inostranstva i dijaspore", rekla je Aleksićeva.

Ona je navela da ljudi stalno pitaju da li je moguće uplatiti sredstva za pomoć Udruženju "Vedar osmijeh".

"Svi zainteresovani uplate mogu da pošalju na zvanične račune Udruženja, kao i na humanitarni broj 1433 u Republici Srpskoj i u BiH. Jednim pozivom donira se jedna KM", objasnila je Aleksićeva.

Udruženje "Vedar osmijeh" iz Bileće, koje pruža pomoć i podršku djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju, okuplja oko 60 korisnika, a rad isključivo zasniva na doborovoljnom angažovanju volontera.

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Udruženju su, osim za renoviranje prostorija i minibus za prevoz djece, sredstva potrebna i za senzornu sobu, koja se sastoji od različitih elemenata za stimulaciju čula djece sa poteškoćama u razvoju, što im pomaže da postignu emocionalnu ravnotežu i unapređenje psihomotoričkih sposobnosti.