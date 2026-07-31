Albanac izašao bez gaća, pa provocirao dvoglavim orlom

Svi borci su uredno prošli vagu i nije bilo nikakve drame u petak ujutru, dan uoči UFC Beograd priredbe.

Zvanično mjerenje vodio je dobro poznati UFC komentator Džon Anik, a borci su izlazili jedan po jedan u periodu od 9 do oko 10.30 časova, dakle sve u predviđenom roku.

Niko nije djelovao pretjerano izmučeno, a samo je jedan borac na vagu izašao bez donjeg veša – sa pokrivačem. Bio je to Denis Buzukja, albansko-američki borac.

Svi srpski takmičari na mjerenju prošli su bez problema, uz osmijehe i aplauze prisutnih, nakon čega su ispraćeni sa vage.

U subotu će ih u Areni publika moći vidjeti sve zajedno na djelu.

Kada je zadovoljio kilažu, Buzukja, inače borac perolake kategorije, gestom je pokazao dvoglavog orla.

To je nedugo zatim objavio i na svom Instagram profilu.

Riječ je o gestu koji su ranije koristili švajcarski reprezentativci Granit Džaka i Đerdan Šaćiri, fudbaleri albanskog porijekla, koji su na taj način proslavljali pozitivan rezultat protiv Srbije i slali političke poruke povezane sa idejom „velike Albanije“.

Denis Buzukja ima skor 12-6 u profesionalnom kavezu, ali od dolaska u UFC ima samo jednu pobjedu u pet duela. Ukoliko u Beogradu ne ostvari pobjedu, teško je očekivati da će ostati u UFC rosteru.

Njegov protivnik biće Bogdan Grad (15-4) iz Austrije. Ta borba održaće se u uvodnom programu UFC priredbe, koja se u subotu održava u Beogradskoj areni.

(B92)