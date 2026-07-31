Logo

Albanac izašao bez gaća, pa provocirao dvoglavim orlom

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 11:40

Komentari:

1
Денис Бузукја УФЦ борац
Foto: Instagram/denisbuzukja/printscreen

Svi borci su uredno prošli vagu i nije bilo nikakve drame u petak ujutru, dan uoči UFC Beograd priredbe.

Zvanično mjerenje vodio je dobro poznati UFC komentator Džon Anik, a borci su izlazili jedan po jedan u periodu od 9 do oko 10.30 časova, dakle sve u predviđenom roku.

Niko nije djelovao pretjerano izmučeno, a samo je jedan borac na vagu izašao bez donjeg veša – sa pokrivačem. Bio je to Denis Buzukja, albansko-američki borac.

Svi srpski takmičari na mjerenju prošli su bez problema, uz osmijehe i aplauze prisutnih, nakon čega su ispraćeni sa vage.

U subotu će ih u Areni publika moći vidjeti sve zajedno na djelu.

Kada je zadovoljio kilažu, Buzukja, inače borac perolake kategorije, gestom je pokazao dvoglavog orla.

To je nedugo zatim objavio i na svom Instagram profilu.

Riječ je o gestu koji su ranije koristili švajcarski reprezentativci Granit Džaka i Đerdan Šaćiri, fudbaleri albanskog porijekla, koji su na taj način proslavljali pozitivan rezultat protiv Srbije i slali političke poruke povezane sa idejom „velike Albanije“.

Denis Buzukja ima skor 12-6 u profesionalnom kavezu, ali od dolaska u UFC ima samo jednu pobjedu u pet duela. Ukoliko u Beogradu ne ostvari pobjedu, teško je očekivati da će ostati u UFC rosteru.

Njegov protivnik biće Bogdan Grad (15-4) iz Austrije. Ta borba održaće se u uvodnom programu UFC priredbe, koja se u subotu održava u Beogradskoj areni.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Denis Buzukja

UFC Beograd

Albanac

Provokacija

Komentari (1)

Više iz rubrike

Немања Мајдов, српски џудиста

Ostali sportovi

Istočno Sarajevo tokom naredna tri dana biće centar džudo svijeta

18 h

0
Гејмери из БиХ у Дубаију

Ostali sportovi

Esport savez BiH u Dubaiju: Otvoreni razgovori o saradnji u oblasti gejminga i esporta

2 d

0
Преминуо Златан Ибрахимбеговић, бањалучки кајакаш

Ostali sportovi

Preminuo legendarni banjalučki kajakaš

3 d

0
Рукометаши Борца

Ostali sportovi

Borac u pohodu na sve trofeje: Rukometaši iščekuju novu sezonu

3 d

0

  • Najnovije

14

16

Predložen pritvor Đini i Jovanićevoj, osumnjičenima da su ženu i dijete držali zatočene u stanu

14

14

Dodik: Elfeta Veseli trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži

14

08

Šakal izujedao djevojčicu (4)

14

07

Prijavio krađu 27.000 KM, na kraju on postao predmet istrage

14

01

Inspekcija stopirala regulacione planove u Banjaluci jer su rađeni mimo zakona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima