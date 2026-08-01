Kolege ubijenog hirurga: ''Šokirani smo i zatečeni, bio je divan čovjek''

Ubistvo Aleksandra Ilića (42), hirurga iz Vršca šokiralo je njegove kolege i prijatelje, koji za njega imaju samo riječi hvale!

Kako kažu, dr Ilić je radio kao ljekar u Opštoj bolnici u Vršcu i tokom svoje karijere je spasio mnoge živote.

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- On je bio predivan mlad čovjek i izuzetan ljekar. Potiče iz ugledne porodice i nikada nije pravio probleme. Takođe, nije nam ni pričao da kod kuće ima neki problem, zato nas je vijest o njegovom ubistvu zaprepastila i ostavila nas bez teksta - kažu kolege pokojnog hirurga i dodaju:

- Pamtićemo ga kao pristojnog, vrijednog i kolegijalnog čovjeka. Mi ne znamo šta se dogodilo u njegova četiri zida, ništa nije ukazivalo da se ovako nešto moze dogoditi. Mi smo poptuno šokirani i zatečeni da je njega ubilo dijete od 14 godina i to njegov pastorak sa kojim je u posljednje vrijeme i živio.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je ranije danas da je zbog sumnje da je ubio muškarca u kući u Banatksim Karlovcima uhapšen maloljetnik (14).

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- Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas podnijelo sudiji za maloljetnike Višeg suda u Pančevu zahtjev za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku iz Banatskog Karlovca, rođenog 2012. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo. Zahtjevom se maloljetniku stavlja na teret da je 31. jula oko 20.30 časova u Banatskom Karlovcu, u kući u kojoj živi, upotrebom noža lišio života lice muškog pola A.I., rođenog 1984. godine, iz Vršca - piše u saopštenju VJT u Pančevu u kom se dodaje:

- Viši sud u Pančevu je maloljetniku nakon saslušanja, a po prijedlogu tužilaštva, odredio pritvor u trajanju do 30 dana zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i posljedica krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. U zahtjevu je predloženo i da sud u toku pripremnog postupka ispita svjedoke događaja, kao i da odredi potrebna vještačenja.

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Podsjetimo, uhapšeni dječak je sin iz prvog braka hirurgove supruge.

- Pastorak je nasrnuo na Ilića nožem. Priča se da je svemu prethodila svađa između Ilića i njegove žene. Dječak je, navodno, prisustvovao raspravi i dograbio je nož u namjeri da zaštiti majku. To je ono što se priča, a šta se zaista dogodilo, utvrdiće istraga - podsjeća izvor.

(Kurir)