Meteorolozi najavljuju paklenu nedjelju: Temperatura do 42 stepena

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i FBiH i sutra će biti sunčano i vruće, sa temperaturom vazduha do 42 stepena Celzijusova.
Vjetar će biti slab do umjeren, u drugom dijelu dana na jugu i istoku povremeno pojačan, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
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Jutarnja temperatura vazduha biće od 17 do 23, na jugu do 27, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
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