Meteorolozi najavljuju paklenu nedjelju: Temperatura do 42 stepena

U Republici Srpskoj i FBiH i sutra će biti sunčano i vruće, sa temperaturom vazduha do 42 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab do umjeren, u drugom dijelu dana na jugu i istoku povremeno pojačan, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Zdravlje Simptomi koji pokazuju da se tijelo nije oporavilo nakon visokih temperatura

Jutarnja temperatura vazduha biće od 17 do 23, na jugu do 27, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.