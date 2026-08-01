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Meteorolozi najavljuju paklenu nedjelju: Temperatura do 42 stepena

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 14:48

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Сунце
Foto: pexels/Erkan Utu

U Republici Srpskoj i FBiH i sutra će biti sunčano i vruće, sa temperaturom vazduha do 42 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab do umjeren, u drugom dijelu dana na jugu i istoku povremeno pojačan, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Jutarnja temperatura vazduha biće od 17 do 23, na jugu do 27, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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Rekordni toplotni talas

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