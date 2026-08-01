Autobus zapeo u kanjonu, saobraćaj otežan

Autor:ATV redakcija
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Autobus, koji je saobraćao prema Livnu, danas je zapeo za stijenu prilikom prolaska kroz uski dio kanjona Tijesno na magistralnom putu.
Zbog nezgode je saobraćaj bio nakratko otežan, a vozači su morali da sačekaju dok se situacija ne riješi.
Za sada nema informacija da je u ovom događaju bilo povrijeđenih niti kolika je materijalna šteta.
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