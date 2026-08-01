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Autobus zapeo u kanjonu, saobraćaj otežan

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 13:07

Komentari:

3
Аутобус запео у кањону, саобраћај отежан
Foto: Viber grupa

Autobus, koji je saobraćao prema Livnu, danas je zapeo za stijenu prilikom prolaska kroz uski dio kanjona Tijesno na magistralnom putu.

Zbog nezgode je saobraćaj bio nakratko otežan, a vozači su morali da sačekaju dok se situacija ne riješi.

Za sada nema informacija da je u ovom događaju bilo povrijeđenih niti kolika je materijalna šteta.

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Tagovi :

autobus

Livno

saobraćaj

Kanjon Tijesno

Saobraćajna nezgoda

Komentari (3)

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