Autobus zapeo u kanjonu, saobraćaj otežan

Autobus, koji je saobraćao prema Livnu, danas je zapeo za stijenu prilikom prolaska kroz uski dio kanjona Tijesno na magistralnom putu.

Zbog nezgode je saobraćaj bio nakratko otežan, a vozači su morali da sačekaju dok se situacija ne riješi.

Za sada nema informacija da je u ovom događaju bilo povrijeđenih niti kolika je materijalna šteta.