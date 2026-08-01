Temerature divljaju: Za dva grada izdato crveno upozorenje

Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature vazduha, dok je u ostalim dijelovima BiH na snazi narandžasto upozorenje, objavio je Meteoalarm.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH i danas će biti sunčano i vruće vrijeme, sa temperaturom vazduha i do 40 stepeni Celzijusovih.

U prijedorskoj regiji upozorenje je na snazi od 11.00 do 19.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 36 do 40 stepeni Celzijusovih.

Za regiju Mostar upozorenje je izdato za period od podneva do 17.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti oko 42 stepena Celzijusova.

Društvo U Srpskoj narandžasto upozorenje, temperatura prelazi 40

Za banjalučku regiju upozorenje je izdato za period od 11.00 do 19.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 35 do 39 stepeni Celzijusovih.

U višegradskoj regiji upozorenje važi za period od 11.00 do 18.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 35 do 39 stepeni Celzijusovih, dok je za regiju Foča upozorenje izdato za period od 12.00 do 18.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 35 do 38 stepeni Celzijusovih.

U regiji Trebinje upozorenje je na snazi od 10.00 do 19.00 časova, kada će maksimalna temperatura vazduha biti 35 do 38 stepeni Celzijusovih. Za regiju Sarajeva, Tuzle i Livna upozorenje je izdato za period od 12.00 do 17.00 časova, kada će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni Celzijusovih.