U Srpskoj narandžasto upozorenje, temperatura prelazi 40

U Republici Srpskoj i u FBiH, posebno u Hercegovini očekuju se maksimalne temperature od 39 do 43, odnosno od 38 do 41 stepena Celzijusova, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja.

Maksimalna temperatura u većini krajeva uglavnom će biti između 34 i 37 stepeni, odnosno u granicama narandžastog upozorenja.

Upozorenje se odnosi na period od 12.00 do 17.00 časova.

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Potreban oprez

Stranica BH Meteo uopozorila je građane da narednih dana treba da budu posebno oprezno, jer je mogućnost izbijanja požara uvećana zbog niske vlažnosti u vazduhu i visokih temperatura.

Meteorolozi su takođe objavili da se kraj izuzetno visokim temperaturama ne nazire u narednih 7 do 10 dana.