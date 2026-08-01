U Srpskoj narandžasto upozorenje, temperatura prelazi 40

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i u FBiH, posebno u Hercegovini očekuju se maksimalne temperature od 39 do 43, odnosno od 38 do 41 stepena Celzijusova, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja.
Maksimalna temperatura u većini krajeva uglavnom će biti između 34 i 37 stepeni, odnosno u granicama narandžastog upozorenja.
Upozorenje se odnosi na period od 12.00 do 17.00 časova.
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Stranica BH Meteo uopozorila je građane da narednih dana treba da budu posebno oprezno, jer je mogućnost izbijanja požara uvećana zbog niske vlažnosti u vazduhu i visokih temperatura.
Meteorolozi su takođe objavili da se kraj izuzetno visokim temperaturama ne nazire u narednih 7 do 10 dana.
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