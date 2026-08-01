Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tri osobe poginule su u požaru na porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju u Hrvatskoj, javljaju tamošnji mediji.
Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je dojava Vatrogasnog operativnog centra o požaru zaprimljena jutros, 1. avgusta, u 7.24 časova.
Kako su za Zagorje ispričale komšije, u kući je živjela porodica sa dvoje maloljetne djece, a poginuli su otac i dvoje djece.
Region
Tragedija u Zagorju: Izbio požar u kući, tri osobe poginule
Jedno dijete je završavalo srednju školu, a drugo je ove godine završilo osnovnu školu, rekle su komšije.
Takođe, tvrde da su čuli tri pucnja, nakon čega je izbio požar. Prema njihovim navodima supruga i majka je radila, pa nije bila u kući.
Na mjestu događaja slijedi uviđaj.
Njime će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
2 h0
Region
12 h0
Region
14 h0
Region
15 h0
Najnovije
11
18
11
13
11
04
10
58
10
50
Trenutno na programu