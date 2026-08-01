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Poginuli otac i dvoje d‌jece, komšije čule tri pucnja: Detalji požara u Hrvatskoj

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ATV redakcija
01.08.2026 09:13

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Tri osobe poginule su u požaru na porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju u Hrvatskoj, javljaju tamošnji mediji.

Policijska uprava krapinsko-zagorska izvijestila je da je dojava Vatrogasnog operativnog centra o požaru zaprimljena jutros, 1. avgusta, u 7.24 časova.

Kako su za Zagorje ispričale komšije, u kući je živjela porodica sa dvoje maloljetne d‌jece, a poginuli su otac i dvoje d‌jece.

Vatrogasci

Region

Tragedija u Zagorju: Izbio požar u kući, tri osobe poginule

Jedno dijete je završavalo srednju školu, a drugo je ove godine završilo osnovnu školu, rekle su komšije.

Takođe, tvrde da su čuli tri pucnja, nakon čega je izbio požar. Prema njihovim navodima supruga i majka je radila, pa nije bila u kući.

Na mjestu događaja slijedi uviđaj.

Njime će se utvrditi okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih.

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požar

Hrvatska

vatra

poginuli

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