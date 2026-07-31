Aktivan crveni meteoalarm zbog visokih temperatura u Srpskoj

Zbog temperatura koje bi mogle preći 40 stepeni stigla su upozorenja. Crveni meteoalarm aktivan je za više regija u Republici Srpskoj i FBiH, a ovakva situacija mogla bi se zadržati i čitavu narednu sedmicu.

Među najtoplijim gradovima ovih dana je i Banjaluka.

"Ja samo kupujem šta mi treba i bježim na selo. Ne morem ovdje biti – ugrije, ove zgrade, beton..."

"Kako kupanje normalno, Vrbanja, malo Vrbas, gdje stignem bazen..."

"Budem malo i idem kući", kažu građani Banjaluke.

Šta vam najteže pada po ovim vrućinama?

"Pa, temperatura ova, ništa posebno, klasika, ali je baš previše", kažu građani.

Ništa prijatnije nije ni na jugu Srpske. I u Trebinju su nastavljeni tropski dani, bez značajnijeg pada temperature.

"Malo se skvasiš, umiješ i trpiš (hahaha)."

"Ljudi se rashlađuju na rijeci bazenima stavljamo šešire pijemo što više tečnosti jedemo laganiju hranu i nekako se izdrži".

"Podnosimo moramo malo ovdje u hladovini ide".

"Mi Hercegovci smo navikli na +40".

"Apsolutno, bilo je to kod nas i ranije, možemo mi to izdržati", kažu građani Trebinja.

Slična situacija je i u Istočnom Sarajevu, gdje visoke temperature ne popuštaju.

Kako podnosite vrućine?

"Nikako, malo hladovine, malo šetnje, malo rijeka i to je to dok ne odem na more"

"Bolje da je toplo nego da je hladno. Kako se rashlađujete? Kupanjem".

"Mi imamo u stanu, baš nam je lijepo udobno nismo u suncu tako da je udobno", kažu građani.

Porast temperatura tek je počeo i sigurno će trajati do 10. avgusta, poručuju iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

"Maksimalna temperatura uglavnom u ovim danima će biti od nekih 35-40, s tim što nije isključeno da bude i malo iznad. Dakle – da nas ne iznenadi temperatura od 41, eventualno i 42. Ono što će se desiti u narednim danim – će doći do porasta i one noćne i minimalne temperatura, s obzirom da su zadnjih par dana jutra još uvijek bila prijatna i ugodna, a već narednih dana biće veoma toplo i tokom noći i ranih jutarnjih časova", rekla je Milica Đorđević, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Region Požar se širi u Sloveniji, gori planinski vrh

Neadekvatno oblačenje, boravak na otvorenom sa direktnom izloženošću UV indeksu i obavljanje teških fizičkih poslova najčešće dovode do narušavanja zdravstvenog stanja.

"Doktori su već organizovali se i upozorili pacijente koji boluju od hroničnih, nezaraznih bolesti – da pripaze na sebe tokom ovih visokih temperatura i velikih vrućina. Da ne izlaze napolje, da se adekvatno hidriraju i da budu u hladu – pogotovo u periodu najvećeg UV indeksa i ekspozicija prema suncu – to je od 2 do 6 popodne, stoga, naši pacijenti, uglavnom, se ne javljaju", rekao je Srđan Radojković, specijalista porodične medicine.

Apel stiže i poslodavcima da poštuju propisane mjere, u cilju zaštite zdravlja radnika Republike Srpske. Uslove i kriterijume za rad na otvorenom definiše međunarodni ISO standard 7243, a jedna od najvažnijih mjera je izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana.

Ovaj standard je propisao još niz drugih mjesta, preraspodjela radnog vremena, izbjegavanje rad au najtoplijem dijelu dana, rad u smjenama, rotacija radnika. Poslodavac je dužan da obezbijedi sobu za rashlađivanje koja se tiče odmora", rekao je Igor Ratković, načelnik Odjeljenja zaštite na radu u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.

"Prijatno sam ja već iznenađen što većina poslodavaca, pogotovo u građevinarstvu ima zaposlene koji su tokom dužeg perioda već naučili kako da se zaštite. Samo bih apelovao da ljudi koji rade u niskogradnji, na otvorenim putevima – nose slojevitu odjeću, pamučne tkanine, pokrivene", rekao je Srđan Radojković, specijalista porodične medicine.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske preporučuju građanima da unose dovoljno tečnosti, smanje kofeinske napitke i alkohol, te uzimaju dosta voća i povrća. Važno je izbjegavati direktno sunce od 11 do 17 časova i posebnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima