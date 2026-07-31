Aktivan crveni meteoalarm zbog visokih temperatura u Srpskoj

Autor:Lana Ostojić
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Zbog temperatura koje bi mogle preći 40 stepeni stigla su upozorenja. Crveni meteoalarm aktivan je za više regija u Republici Srpskoj i FBiH, a ovakva situacija mogla bi se zadržati i čitavu narednu sedmicu.
Među najtoplijim gradovima ovih dana je i Banjaluka.
"Ja samo kupujem šta mi treba i bježim na selo. Ne morem ovdje biti – ugrije, ove zgrade, beton..."
"Kako kupanje normalno, Vrbanja, malo Vrbas, gdje stignem bazen..."
"Budem malo i idem kući", kažu građani Banjaluke.
"Pa, temperatura ova, ništa posebno, klasika, ali je baš previše", kažu građani.
Ništa prijatnije nije ni na jugu Srpske. I u Trebinju su nastavljeni tropski dani, bez značajnijeg pada temperature.
"Malo se skvasiš, umiješ i trpiš (hahaha)."
"Ljudi se rashlađuju na rijeci bazenima stavljamo šešire pijemo što više tečnosti jedemo laganiju hranu i nekako se izdrži".
"Podnosimo moramo malo ovdje u hladovini ide".
"Mi Hercegovci smo navikli na +40".
"Apsolutno, bilo je to kod nas i ranije, možemo mi to izdržati", kažu građani Trebinja.
Slična situacija je i u Istočnom Sarajevu, gdje visoke temperature ne popuštaju.
"Nikako, malo hladovine, malo šetnje, malo rijeka i to je to dok ne odem na more"
"Bolje da je toplo nego da je hladno. Kako se rashlađujete? Kupanjem".
"Mi imamo u stanu, baš nam je lijepo udobno nismo u suncu tako da je udobno", kažu građani.
Porast temperatura tek je počeo i sigurno će trajati do 10. avgusta, poručuju iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
"Maksimalna temperatura uglavnom u ovim danima će biti od nekih 35-40, s tim što nije isključeno da bude i malo iznad. Dakle – da nas ne iznenadi temperatura od 41, eventualno i 42. Ono što će se desiti u narednim danim – će doći do porasta i one noćne i minimalne temperatura, s obzirom da su zadnjih par dana jutra još uvijek bila prijatna i ugodna, a već narednih dana biće veoma toplo i tokom noći i ranih jutarnjih časova", rekla je Milica Đorđević, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
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Neadekvatno oblačenje, boravak na otvorenom sa direktnom izloženošću UV indeksu i obavljanje teških fizičkih poslova najčešće dovode do narušavanja zdravstvenog stanja.
"Doktori su već organizovali se i upozorili pacijente koji boluju od hroničnih, nezaraznih bolesti – da pripaze na sebe tokom ovih visokih temperatura i velikih vrućina. Da ne izlaze napolje, da se adekvatno hidriraju i da budu u hladu – pogotovo u periodu najvećeg UV indeksa i ekspozicija prema suncu – to je od 2 do 6 popodne, stoga, naši pacijenti, uglavnom, se ne javljaju", rekao je Srđan Radojković, specijalista porodične medicine.
Apel stiže i poslodavcima da poštuju propisane mjere, u cilju zaštite zdravlja radnika Republike Srpske. Uslove i kriterijume za rad na otvorenom definiše međunarodni ISO standard 7243, a jedna od najvažnijih mjera je izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana.
Ovaj standard je propisao još niz drugih mjesta, preraspodjela radnog vremena, izbjegavanje rad au najtoplijem dijelu dana, rad u smjenama, rotacija radnika. Poslodavac je dužan da obezbijedi sobu za rashlađivanje koja se tiče odmora", rekao je Igor Ratković, načelnik Odjeljenja zaštite na radu u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.
"Prijatno sam ja već iznenađen što većina poslodavaca, pogotovo u građevinarstvu ima zaposlene koji su tokom dužeg perioda već naučili kako da se zaštite. Samo bih apelovao da ljudi koji rade u niskogradnji, na otvorenim putevima – nose slojevitu odjeću, pamučne tkanine, pokrivene", rekao je Srđan Radojković, specijalista porodične medicine.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske preporučuju građanima da unose dovoljno tečnosti, smanje kofeinske napitke i alkohol, te uzimaju dosta voća i povrća. Važno je izbjegavati direktno sunce od 11 do 17 časova i posebnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima
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