Neočekivan problem za Đokovića: Ovo mu se nikad u karijeri nije dešavalo

Osim što mora da se bori sa deceniju mlađim rivalima, ne uspijeva da uspostavi dominaciju u mečevima, kao što je to činio tokom čitave karijere.

Ovo može biti i psihološki momenat, pošto je Novak skoro sve poraze u 2026. godini doživio nakon dobijenog prvog seta.

Gradovi i opštine Elektro-Bijeljina: Brojna ulaganja u mrežu i modernizaciju mreže

To je jako čudno za Novaka koji je jedan od mentalno najjačih igrača na ATP turu i u prošlosti mu čuvanje prednosti nije predstavljalo problem.

Prije sezone 2026, Đoković je vezao 82 pobjede nakon osvajanja prvog seta, tako da će morati da se pozabavi ovim preokretom u svojoj igri, ako želi do 25. Gren slem titule.

Porazi Novaka Đokovića u 2026. godini:

Karlos Alkaraz – Australijan open

Džek Drejper – Indijan Vels

Dino Prižmić – Italijan open

Žoao Fonseka – Rolan Garos

Četri od pet poraza koje je Đoković pretrpio ove sezone uslijedila su nakon što je osvojio prvi set, što će sigurno u nastavku sezone biti veliki izazov za Novaka i njegov tim.

Region Prevarila teško bolesnog komšiju da bi se domogla imovine vrijedne 200.000 evra

Srpski as će uskoro početi pripreme za Sinsinati gdje se vraća prvi put od finala 2023. godine, kada je u spektakularnom finalu savladao Karlosa Alkaraza. Biće to idealna priprema za posljednji gren slem u sezonni US Open, koji je na programu početkom septembra.

(Mondo)