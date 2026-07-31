Jak zemljotres u Italiji: ''Cijeli stan se tresao, nemamo struje''

Zemljotres magnitude 4,3 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 31. jula 2026 u 19:46 časova, na jugu Italije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 13 kilometara zapadno od Napulja.

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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 2 kilometara ispod površine zemlje.

Građani kažu da je potres trajao više od 20 sekundi i da je bio veoma snažan.

"Treslo je 20 sekundi, vjerovatno i duže, a onda je nestala struja", pisali su ljudi koji žive nedaleko od epicentra.

"U Napulju smo, u stanu je nestalo struje, cijeli stan se tresao, nemamo ni internet", "Bio sam u supermarketu koji se nalazi u prizemlju zgrade, stvari su padale sa polica, samo je nestalo struje", "Police su se ljuljale levo-desno, monitori na stolu, nema štete, ali je bilo baš neprijatno", ređali su se komentari na EMSC.

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Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)