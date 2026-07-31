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Neobičan Ginisov rekord u BiH: U golfa dvojku 'ugurali' desetine ljudi

Autor:

Stevan Lulić
31.07.2026 21:22

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У Голфа 2 угурали 20 људи
Foto: Screenshot

Nesvakidašnji Ginisov rekord oboren je u petak, 31. jula, u Bosni i Hercegovini (BiH), tvrde iz Oldtajmer kluba 1912.

U okviru Sana Retro Festa u Sanskom Mostu organizatori su se odlučili na ovaj neobični poduhvat i uspjeli da ispune svoj cilj.

Naime, kako su naveli, za obaranje Ginisovog rekorda bilo je potrebno da u legendarni automobil Golf 2 istovremeno uđe 20 osoba što je na kraju i urađeno.

prase screenshot youtube

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Organizatori navode da je ostalo još da organizacija za Ginisov rekord i zvanično potvrdi ovaj rezultat i proglasi obaranje rekorda uspjelim.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video prilogu u nastavku.

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Tagovi :

Ginisov rekord

Sanski Most

Golf

20 ljudi u golfu 2

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