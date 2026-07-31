Logo

BiH dobija posebne registarske tablice?

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 18:52

Komentari:

0
Аутомобил
Foto: pexels/Ibrahim Bilgin

Bosna i Hercegovina (BiH) bi uskoro mogla da dobije posebne registarske tablice, nakon inicijative za izmjene Pravilnika o registraciji vozila.

Posebne tablice bi mogle da se uvedu za električna i hibridna vozila.

ТТ таблице

Auto-moto

Šta znače TT tablice koje mnogi miješaju sa MT

Inicijativa je upućena Ministarstvu komunikacija i saobraćaja BiH, a cilj je omogućiti jednostavnije prepoznavanje vozila s nultom ili niskom emisijom štetnih plinova.

Pogodnosti u saobraćaju

Takvo rješenje moglo bi stvoriti osnovu za uvođenje pogodnosti u saobraćaju, parkiranju i administrativnim postupcima, u zavisnosti od odluka nadležnih institucija i različitih nivoa vlasti.

Ministar civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak navela je da bi posebne oznake omogućile jasno razlikovanje električnih i hibridnih vozila.

Могући изглед посебних таблица
Mogući izgled posebnih tablica

"Time bi se stvorila osnova za primjenu mjera koje, u okviru svojih nadležnosti, mogu uvoditi različiti nivoi vlasti. Ovo pitanje predložili smo urediti izmjenama Pravilnika o registraciji vozila", kazala je Bošnjak.

Predloženo je da se u okviru postojećeg sistema registracije razmotre tehnička i pravna rješenja koja bi bila jednostavna za primjenu, finansijski opravdana i usklađena s nadležnostima institucija uključenih u registraciju vozila.

Iz Ministarstva podsjećaju da sličan model već postoji u više evropskih zemalja.

Rast broja električnih i hibridnih vozila

U Njemačkoj, na primjer, električna vozila imaju dodatnu oznaku "E" na registarskim tablicama, dok druge države koriste posebne boje ili druga vizuelna obilježja.

МТ таблице

Auto-moto

Šta zapravo označavaju MT registarske tablice u BiH

Broj električnih i hibridnih vozila u BiH posljednjih godina raste, zbog čega nadležni smatraju da se propisi i saobraćajni sistem trebaju postepeno prilagođavati novim tehnologijama.

O eventualnim izmjenama odlučivaće Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH, a njihova primjena zahtijevala bi saradnju s IDDEEA BiH i nadležnim organima koji obavljaju registraciju vozila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

registracija vozila

Registarske tablice

Hibridna vozila

Električna vozila

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кочнице су уређај за успоравање или заустављање возила, зракоплова, строја, њихова покретнога дијела и слично.

Auto-moto

Jedna greška koju skoro svi vozači prave može da ošteti kočnice

12 h

0
Лого ауто-компаније Нисан

Auto-moto

Oprez, ako vozite ovaj auto! Hitno se povlači zbog rizika od požara

2 d

0
Поправка аутомобила

Auto-moto

To se ne kvari: Mehaničar nahvalio jedan automobil

3 d

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Auto-moto

Majstor savjetuje da prije puta obavezno uradite ovaj kratak pregled automobila

3 d

0

  • Najnovije

20

57

Izgorjela jahta na Jadranu: Putnici skakali u more da se spasu

20

56

Egipat gradi "Novi Nil": Koštaće ga milijarde

20

54

Ko ne može kupiti, kilogram djeci džabe: Koliko sada košta pečenje

20

44

Makron zatražio da se pojača kontrola na granici sa Španijom

20

35

Provjerite tavan: Ove VHS kasete danas vrijede i do 29.000 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima