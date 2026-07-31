BiH dobija posebne registarske tablice?

Autor:ATV redakcija
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Bosna i Hercegovina (BiH) bi uskoro mogla da dobije posebne registarske tablice, nakon inicijative za izmjene Pravilnika o registraciji vozila.
Posebne tablice bi mogle da se uvedu za električna i hibridna vozila.
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Inicijativa je upućena Ministarstvu komunikacija i saobraćaja BiH, a cilj je omogućiti jednostavnije prepoznavanje vozila s nultom ili niskom emisijom štetnih plinova.
Takvo rješenje moglo bi stvoriti osnovu za uvođenje pogodnosti u saobraćaju, parkiranju i administrativnim postupcima, u zavisnosti od odluka nadležnih institucija i različitih nivoa vlasti.
Ministar civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak navela je da bi posebne oznake omogućile jasno razlikovanje električnih i hibridnih vozila.
"Time bi se stvorila osnova za primjenu mjera koje, u okviru svojih nadležnosti, mogu uvoditi različiti nivoi vlasti. Ovo pitanje predložili smo urediti izmjenama Pravilnika o registraciji vozila", kazala je Bošnjak.
Predloženo je da se u okviru postojećeg sistema registracije razmotre tehnička i pravna rješenja koja bi bila jednostavna za primjenu, finansijski opravdana i usklađena s nadležnostima institucija uključenih u registraciju vozila.
Iz Ministarstva podsjećaju da sličan model već postoji u više evropskih zemalja.
U Njemačkoj, na primjer, električna vozila imaju dodatnu oznaku "E" na registarskim tablicama, dok druge države koriste posebne boje ili druga vizuelna obilježja.
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Broj električnih i hibridnih vozila u BiH posljednjih godina raste, zbog čega nadležni smatraju da se propisi i saobraćajni sistem trebaju postepeno prilagođavati novim tehnologijama.
O eventualnim izmjenama odlučivaće Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH, a njihova primjena zahtijevala bi saradnju s IDDEEA BiH i nadležnim organima koji obavljaju registraciju vozila.
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