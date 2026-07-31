OFAK produžio licencu NIS-u na mjesec dana

Autor:ATV redakcija
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OFAK je produžio operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, saznaje Radio-televizija Srbije. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte.
OFAK je prethodno produžio operativnu licencu do 31. jula.
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Kompanija NIS je ranije podnio zahtjev OFAK-u za produžetak licence.
Očekuje se da OFAK odgovori na još dva zahtjeva, MOL-u za pregovore sa "Gaspromnjeftom" o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji, kao i JANAF-u - za isporuku nafte NIS-u.
(Tanjug)
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