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OFAK produžio licencu NIS-u na mjesec dana

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 19:45

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ОФАК продужио лиценцу НИС-у на мјесец дана
Foto: ATV

OFAK je produžio operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, saznaje Radio-televizija Srbije. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte.

OFAK je prethodno produžio operativnu licencu do 31. jula.

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Kompanija NIS je ranije podnio zahtjev OFAK-u za produžetak licence.

Očekuje se da OFAK odgovori na još dva zahtjeva, MOL-u za pregovore sa "Gaspromnjeftom" o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji, kao i JANAF-u - za isporuku nafte NIS-u.

(Tanjug)

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Tagovi :

OFAK

produžena licenca

Naftna industrija Srbije

Licenca

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