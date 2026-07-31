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Banjalučani, oprez: Uklanjaju se semafori na prometnoj raskrsnici

Autor:

Stevan Lulić
31.07.2026 19:35

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Црвено свјетло на семафору за пјешаке.
Foto: ATV

Vozači u Banjaluci pozvani su na oprez ukoliko se kreću raskrsnicom Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice majke Jugovića u Banjaluci.

Naime, na raskrsnici kod "Škorpiona", u ponedjeljak i utorak, 3. i 4. avgusta, biće uklonjeni semafori.

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Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve navode da se demontaža semafora izvodi u skladu sa tehničkom dokumentacijom za rekonstrukciju ove raskrsnice.

Pozvali su učesnike u saobraćaju da tokom izvođenja radova budu dodatno oprezni i zamolili ih za razumijevanje.

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Tagovi :

semafor

Banjaluka

saobraćaj

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