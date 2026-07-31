Provjerite tavan: Ove VHS kasete danas vrijede i do 29.000 evra

Autor:ATV redakcija
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Mnogi još čuvaju stare VHS kasete na tavanu ili u podrumu, a pojedini primjerci danas među kolekcionarima mogu vrijediti pravo malo bogatstvo. Posebno su tražena određena Diznijeva izdanja za koja se izdvajaju i desetine hiljada evra.
Iako se VHS kasete odavno više ne koriste, posljednjih godina raste interesovanje kolekcionara za ovaj nekada popularni format.
Zbog toga se isplati zaviriti u stare kutije, jer se među njima možda krije vrijedan kolekcionarski primjerak.
Najveću vrijednost imaju takozvana "Black Diamont" Diznijeva izdanja proizvedena između 1984. i 1994. godine. Prepoznatljiva su po crnom dijamantu na bočnoj strani omota. Engleska izdanja nose oznaku "A Walt Disney Classic", dok njemačka imaju oznaku "Walt Disneys Meisterwerk".
Najviše cijene postižu fabrički zapečaćene i nekorišćene kasete, dok su korišćeni primjerci uglavnom znatno manje vrijedni.
Među VHS kasetama koje dostižu najveće cijene izdvajaju se:
Ljepotica i zvijer – do 29.000 evra
Aladin – do 22.000 evra
Dambo – do 15.000 evra
Knjiga o džungli – do 3.000 evra
Kralj lavova – do 2.500 evra
Alisa u zemlji čuda – do 900 evra
Stručnjaci naglašavaju da ovakve cijene postižu isključivo rijetka i besprijekorno očuvana izdanja.
Prema podacima sa platformi za onlajn prodaju, originalne verzije na engleskom jeziku uglavnom vrijede više od njemačkih, ali i pojedina njemačka izdanja mogu dostići nekoliko hiljada evra.
Društvo
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Čak i kada pojedinačna kaseta vrijedi svega 20 ili 30 evra, veća kolekcija može imati vrijednost od nekoliko stotina evra.
Povratak VHS kaseta uglavnom je rezultat nostalgije. Mlađe generacije upoznale su estetiku ovog formata putem društvenih mreža poput TikToka i Instagrama, dok stariji sa nostalgijom pamte vrijeme kada je video-rekorder bio sastavni dio gotovo svakog doma, prenosi B92.
Interesovanje su dodatno podstakli filmski studiji koji su posljednjih godina pojedine naslove ponovo objavili na VHS-u, među kojima su "Alien: Romulus", "Terrifier" i "Suspiria".
Najskuplja Diznijeva VHS kaseta nije igrani film, već dokumentarac "Disney: Celebrating the Millennium" iz 2000. godine, koji je bio dostupan samo u Epcot centru u Walt Disney World Resortu. Jedan primjerak prodat je za oko 39.000 evra.
Još skuplje prošla je originalna, neotvorena VHS kaseta filma "The Goonies" iz 1986. godine, koja je na aukciji 2023. prodata za oko 125.000 dolara (oko 109.000 evra).
Ipak, stručnjaci upozoravaju da su ovakvi slučajevi veoma rijetki i da većina standardnih "Black Diamont" izdanja ne vrijedi desetine hiljada evra, uprkos brojnim tvrdnjama koje se mogu pronaći na internetu.
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