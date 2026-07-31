Zapad je pripremio još jedan paket "drakonskih sankcija" kojima prijeti Rusiji, iako ta ograničenja nisu paralisala ekonomiju zemlje, rekao je zamjenik predsjednika ruskog Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev.

Medvedev je istakao da su sankcije ruskim kompanijama dio pokušaja Zapada da nanese "strateški poraz" zemlji, navodeći da su takve šeme osuđene na propast.

"EU je glavni inicijator sankcija Rusiji", rekao je Medvedev i dodao da SAD, Japan, Kanada i Australija nastavljaju ovaj tok akcije.

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Ukazao je da se još jednom prijeti nekom vrstom drakonskih američkih sankcija i drugih.

"Očigledno je da to nije paralizovalo rusku ekonomiju, ona je živa, funkcioniše i razvija se", rekao je Medvedev.

Podsjetio je da se legitimni interesi ruskih preduzeća u inostranstvu stalno krše, uvjeren da su takvi pokušaji osuđeni na propast.

(Srna)