Koji kvar je najčešći na automobilu tokom paklenih vrućina?

Visoke temperature mogu ozbiljno da opterete automobil, posebno tokom dužih putovanja. Ipak, podaci njemačkog auto-kluba ADAC pokazuju da klima-uređaj nije najčešći razlog zbog kojeg vozači ljeti ostaju na putu.

Više od 40 odsto ljetnih intervencija povezano je sa 12-voltnim akumulatorom. Ovaj problem ne pogađa samo automobile sa benzinskim i dizel motorima, već i električna vozila, koja takođe imaju malu bateriju za napajanje osnovnih sistema.

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Tokom junskog toplotnog talasa, kada su temperature prelazile 30 stepeni, broj kvarova automobila u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija porastao je za oko 20 odsto, saopštio je ADAC.

Akumulator strada i ljeti

Većina vozača probleme sa akumulatorom povezuje sa hladnim zimskim jutrima, ali ni velika vrućina mu ne prija. Visoka temperatura ubrzava hemijske procese u bateriji i može dodatno da oslabi akumulator koji je već pri kraju radnog viujeka.

Automobil zato jednog dana može da radi bez ikakvih problema, a već sljedećeg da ne uspije da se pokrene nakon nekoliko sati provedenih na suncu.

Prvi znaci upozorenja mogu biti:

sporije pokretanje motora

slabija ili treperava svjetla

povremeno pojavljivanje upozorenja na instrument-tabli

problemi sa električnim uređajima u automobilu

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Klima nije najveći problem

Na drugom mjestu nalaze se kvarovi motora i sistema za upravljanje njegovim radom, koji čine približno četvrtinu ljetnih intervencija.

Problemi sa hlađenjem motora, grijanjem i klimatizacijom odgovorni su za oko 13 odsto kvarova. Iako nisu na vrhu liste, tokom ljeta javljaju se približno dvostruko češće nego u ostatku godine.

Kompresor klime na velikim vrućinama radi pod znatno većim opterećenjem, posebno kada je uređaj satima uključen tokom putovanja. Ukoliko je dotrajao, može da se pregrije i otkaže.

Oštećen hladnjak, napuklo crijevo, neispravan ventilator ili istrošen pogonski remen mogu da izazovu još ozbiljniji problem – pregrijavanje motora.

Šta pregledati prije putovanja?

ADAC savjetuje vozačima, a naročito vlasnicima starijih automobila, da prije dužeg ljetneg puta provjere:

stanje 12-voltnog akumulatora

nivo rashladne tečnosti

nivo i starost motornog ulja

ispravnost klima-uređaja

pogonske remene i crijeva

pritisak i stanje pneumatika

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Filter kabine trebalo bi mijenjati jednom godišnje, dok klima-uređaj treba pregledati kada slabije hladi, proizvodi neprijatan miris ili neuobičajene zvuke. ADAC preporučuje da se prilikom zamjene filtera očiste i njegovo kućište i isparivač, jer se na tim mjestima mogu zadržavati nečistoće, bakterije i gljivice.

(Kurir)