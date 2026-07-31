Koji kvar je najčešći na automobilu tokom paklenih vrućina?

Autor:ATV redakcija
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Visoke temperature mogu ozbiljno da opterete automobil, posebno tokom dužih putovanja. Ipak, podaci njemačkog auto-kluba ADAC pokazuju da klima-uređaj nije najčešći razlog zbog kojeg vozači ljeti ostaju na putu.
Više od 40 odsto ljetnih intervencija povezano je sa 12-voltnim akumulatorom. Ovaj problem ne pogađa samo automobile sa benzinskim i dizel motorima, već i električna vozila, koja takođe imaju malu bateriju za napajanje osnovnih sistema.
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Tokom junskog toplotnog talasa, kada su temperature prelazile 30 stepeni, broj kvarova automobila u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija porastao je za oko 20 odsto, saopštio je ADAC.
Većina vozača probleme sa akumulatorom povezuje sa hladnim zimskim jutrima, ali ni velika vrućina mu ne prija. Visoka temperatura ubrzava hemijske procese u bateriji i može dodatno da oslabi akumulator koji je već pri kraju radnog viujeka.
Automobil zato jednog dana može da radi bez ikakvih problema, a već sljedećeg da ne uspije da se pokrene nakon nekoliko sati provedenih na suncu.
Prvi znaci upozorenja mogu biti:
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Na drugom mjestu nalaze se kvarovi motora i sistema za upravljanje njegovim radom, koji čine približno četvrtinu ljetnih intervencija.
Problemi sa hlađenjem motora, grijanjem i klimatizacijom odgovorni su za oko 13 odsto kvarova. Iako nisu na vrhu liste, tokom ljeta javljaju se približno dvostruko češće nego u ostatku godine.
Kompresor klime na velikim vrućinama radi pod znatno većim opterećenjem, posebno kada je uređaj satima uključen tokom putovanja. Ukoliko je dotrajao, može da se pregrije i otkaže.
Oštećen hladnjak, napuklo crijevo, neispravan ventilator ili istrošen pogonski remen mogu da izazovu još ozbiljniji problem – pregrijavanje motora.
ADAC savjetuje vozačima, a naročito vlasnicima starijih automobila, da prije dužeg ljetneg puta provjere:
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Filter kabine trebalo bi mijenjati jednom godišnje, dok klima-uređaj treba pregledati kada slabije hladi, proizvodi neprijatan miris ili neuobičajene zvuke. ADAC preporučuje da se prilikom zamjene filtera očiste i njegovo kućište i isparivač, jer se na tim mjestima mogu zadržavati nečistoće, bakterije i gljivice.
(Kurir)
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