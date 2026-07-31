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Srušio se najnapredniji američki borbeni avion - VIDEO

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 22:38

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Срушио се амерички борбени авион Ф-35 Лајтнинг 2
Foto: Screenshot / X

Američki borbeni avion srušio se u petak na vazduhoplovnu stanicu Marin Korps Miramar u Kaliforniji i zapalio se, javlja KGTV, podružnica CNN-a.

Pentagon je potvrdio kako je riječ o borbenom avionu F-35B Lajtning 2.

Dim nakon nesreće mogao se vidjeti kako kilometrima daleko.

Vatrogasne ekipe zračne luke poprskale su olupinu pjenom za gašenje požara i gasile požar trave koji je okruživao mjesto nesreće.

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KGTV je izvijestio da se pilot katapultirao i da je izvučen.

Proizvođač ga je nazvao “najnaprednijim mlaznim lovcem na svijetu”, a F-35B može sletjeti poput konvencionalnog aviona ili okomito slično helikopteru. Uzrok pada nije odmah poznat.

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Tagovi :

avion

Avionska nesreća

Srušio se avion

pad aviona

Amerika

F-35

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