Srušio se najnapredniji američki borbeni avion - VIDEO

Američki borbeni avion srušio se u petak na vazduhoplovnu stanicu Marin Korps Miramar u Kaliforniji i zapalio se, javlja KGTV, podružnica CNN-a.

Pentagon je potvrdio kako je riječ o borbenom avionu F-35B Lajtning 2.

Dim nakon nesreće mogao se vidjeti kako kilometrima daleko.

Vatrogasne ekipe zračne luke poprskale su olupinu pjenom za gašenje požara i gasile požar trave koji je okruživao mjesto nesreće.

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KGTV je izvijestio da se pilot katapultirao i da je izvučen.

Proizvođač ga je nazvao “najnaprednijim mlaznim lovcem na svijetu”, a F-35B može sletjeti poput konvencionalnog aviona ili okomito slično helikopteru. Uzrok pada nije odmah poznat.