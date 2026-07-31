Srušio se najnapredniji američki borbeni avion - VIDEO

Autor:ATV redakcija
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Američki borbeni avion srušio se u petak na vazduhoplovnu stanicu Marin Korps Miramar u Kaliforniji i zapalio se, javlja KGTV, podružnica CNN-a.
Pentagon je potvrdio kako je riječ o borbenom avionu F-35B Lajtning 2.
Dim nakon nesreće mogao se vidjeti kako kilometrima daleko.
Vatrogasne ekipe zračne luke poprskale su olupinu pjenom za gašenje požara i gasile požar trave koji je okruživao mjesto nesreće.
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KGTV je izvijestio da se pilot katapultirao i da je izvučen.
Proizvođač ga je nazvao “najnaprednijim mlaznim lovcem na svijetu”, a F-35B može sletjeti poput konvencionalnog aviona ili okomito slično helikopteru. Uzrok pada nije odmah poznat.
Initial reports of a crash involving a U.S. Marine Corps F-35B Lightning ll at Marine Corps Air Station Miramar, home of the 3rd Marine Aircraft Wing, in San Diego, California. pic.twitter.com/CkVWMKmp0y— OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2026
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