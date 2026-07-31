Novo ograničenje na bankomatima moglo bi iznenaditi korisnike

Građani BiH koji žive, rade ili turistički borave u Austriji mogli bi se susresti s novim ograničenjima prilikom podizanja gotovine.

Na nekoliko stotina bankomata u toj zemlji maksimalan iznos koji se može podići u jednoj transakciji smanjen je sa 400 na 200 evra, odnosno sa približno 782 na 391 KM.

Ekonomija Rastu cijene nafte zbog novih tenzija između SAD i Irana

Promjena se ne odnosi na sve bankomate niti znači da je korisnicima ukupan dnevni limit smanjen na 200 evra. Ograničenje zavisi od banke ili nezavisnog operatera koji upravlja konkretnim bankomatom.

Ako korisnik želi podići 400 ili više evra, na bankomatu s novim ograničenjem moraće obaviti dvije ili više uzastopnih transakcija.

Dnevni limit koji je odredila banka korisnika pritom ostaje nepromijenjen. Međutim, dodatne transakcije mogu značiti i veće troškove, posebno za građane BiH koji koriste kartice domaćih banaka.

Naknada se može obračunati za svako pojedinačno podizanje novca. Uz naknadu matične banke, određeni bankomati mogu naplatiti i vlastitu naknadu, zbog čega bi podizanje 400 evra u dvije transakcije moglo biti skuplje nego ranije.

Korisnicima se zato preporučuje da prije potvrđivanja transakcije pažljivo pročitaju obavještenje prikazano na ekranu bankomata.

Svijet Otrovnica ugrizla ženu pred kućom, kamera snimila napad

Iz austrijske Narodne banke naveli su da dosadašnji uobičajeni limit od 400 evra nije obavezujući za sve operatere bankomata.

Pojedine banke i nezavisni operateri zato su odlučili smanjiti iznos koji se može podići u jednoj transakciji.

Prema pojašnjenju austrijske Narodne banke, razlog je povezan s poslovnim modelom operatera. Oni u određenim slučajevima prihod ostvaruju prema broju izvršenih transakcija, a ne prema ukupnom isplaćenom iznosu.

To znači da im je nekoliko manjih isplata potencijalno isplativije od jedne veće transakcije.

U Austriji postoji približno 8.900 bankomata, a novo ograničenje zasad se odnosi na nekoliko stotina uređaja.

Svijet Srušilo se cijelo brdo nakon zemljotresa: Zastrašujući snimci iz Italije

Pojedine austrijske banke saopštile su da neće mijenjati dosadašnji limit od 400 evra, pa će korisnici na njihovim bankomatima i dalje moći podizati veće iznose u jednoj transakciji.

(Crna-Hronika)