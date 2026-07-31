EU reagovala zbog terora privremenih kosovskih institucija

Evropska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rješenja.

"Svaki nepovratan korak, uključujući rušenje, treba obustaviti dok nadležni sud ne donese konačnu odluku o neriješenim zahtjevima", rekao je portparol EU za Gazetu ekspres.

Unija je izrazila je žaljenje zbog rušenja objekata jer su imovinsko-pravni zahtevi još uvijek predmet sudskog razmatranja.

Iz Brisela su poručili da bi predstavljalo ozbiljno kršenje vladavine prava ukoliko bi se potvrdilo da su rušenja izvršena bez sprovođenja urednog administrativnog i pravnog postupka.

EU je, kako je naveo portparol, zabrinuta zbog izvještaja koji ukazuju na to da su mjere rušenja možda sprovedene bez odgovarajućih administrativnih garancija, uključujući jasno obavještenje, obrazložene odluke i efikasnu mogućnost žalbe ili drugog pravnog sredstva.

"Ukoliko se to potvrdi, takvi postupci predstavljali bi ozbiljno kršenje vladavine prava i propisanog pravnog postupka", rekao je portparol EU.

Jedan motel srušen je juče u prisustvu pripadnika Euleksa i Kfora. I to nije prvi objekat koji je srušen na obali Gazivoda, s obzirom da je 21. jula već srušeno pet objekata.

Kancelarija EU na Kosovu i tada je izrazila žaljenje zbog rušenja kuća i pozvala na hitnu obustavu daljih rušenja, prinudnih iseljenja ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakonom.