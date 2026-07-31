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Žena pronađena bez svijesti u bazenu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 18:36

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Жена пронађена без свијести у базену
Foto: Pixabay

Prava drama odigrala se danas oko 15 časova na bazenu u sklopu Sportskog centra "Aleksandar" u Ulici Slavka Miljkovića u Beogradu, kada se žena zamalo utopila pred očima zaprepašćenih kupača.

Kako se saznaje, alarmantni poziv policiji i Hitnoj pomoći upućen je oko 15 sati.

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Na licu mjesta zatečena je M. S. (54) u potpuno besvjesnom stanju, dok su uspaničeni građani pokušavali da joj povrate puls.

Borba za život na ivici bazena: "Lice joj je bilo u vodi, nismo čekali ni sekundu!"

Prema riječima očevidaca koji su se zatekli na mjestu tragedije, nesrećna žena je sama skočila u bazen. Međutim, samo nekoliko minuta kasnije, uslijedio je šok - kupači su primijetili da njeno tijelo nepomično pluta po površini.

Brzom reakcijom prisutnih, žena je izvučena iz vode, nakon čega je na samoj ivici bazena počela lavovska borba za njen život.

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"Primijetili smo da pluta bez svijesti i odmah skočili u vodu! Izvukli smo je i počeli reanimaciju, svaka sekunda je bila kao godina dok smo čekali Hitnu", navode prestravljeni očevici.

Hitno prevezena na UC, policija češlja kamere!

Ubrzo je na mjesto nesreće protutnjala ekipa Hitne pomoći koja je odmah preuzela reanimaciju. M. S. je u teškom stanju i bez svijesti transportovana na Urgentni centar, gdje se ljekari i dalje lavovski bore za njen život.

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Policijsko postupanje je u punom jeku. Inspektori na licu mjesta obavljaju razgovore sa odgovornim licima sportskog centra, a u toku je i izuzimanje snimaka sa nadzornih kamera kako bi se do detalja utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

(Telegraf)

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Tagovi :

utapanje

Bazen

kupanje

spasavanje

Beograd

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