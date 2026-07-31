Dramatično i alarmantno: Kod Trebinja vođena žestoka borba sa vatrenom stihijom

Dramatično i alarmantno takvo je stanje bilo danas u naseljiva Volujac i Bihovo kod Trebinja. Vođena je žestoka borba sa vatrenom stihijom.

Vatra je ugrožavala objekte, ali i živote. Povrijeđen je jedan vatrogasac koji je smješten na Odjeljenje intenzivne njege u bolnici Trebinje. Mještani u panici.

"Bilo je odmah iznad moje kuće, onda je vjetar naišao i otišlo je lijevo. Moj muž je gore u brdu ne vidim ga ne znam gdje je. Da li vas je strah? Naravno da me je strah, beba je kući ja čekam da se muž pojavi"

"Evo ga iznad kuće i ove ovamo kuće jedva spasili. Eto ti", kažu mještani.

Vatrena stihija je danas ovdje u naseljima Volujac i Bihovo više puta zaprijetila objektima. Mještani su se snalazili na sve načine.

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Sve raspoložive vatrogasne snage iz Trebinja su vodile borbu sa stihijom koja se brzo širila. Sve je dodatno otežavala rekordno visoka temperatura i jak vjetar.

"Naporno veoma naporno je bilo, vjetar nam nije nimalo išao u korist. Baš je bilo naporno, sreća izvukli smo žive glave, jedan kolega je u bolnici završio", rekao je Miloš Jokanović, vatrogasac.

"Sve raspoložive snage su na terenu ulažu maksimalne napore za DVD da bude što manje štete za mještane i njihove objekte", rekao je Dejan Kašiković, komandir TVSJ Trebinje.

Ovaj požar krenuo je oko podne. Policija će utvrditi njegov uzrok. Neprestano se šalju apeli da se ne pali vatra na otvorenom na ovako visokim temperaturama.